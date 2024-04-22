nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:33

Published Вчера, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

СОГАЗ обновил интерфейс мобильного приложения

22 апреля 2024, 09:33
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KLmdr
На главном экране мобильного приложения «СОГАЗ — здоровье и страхование» появились интерактивные сторис с актуальными новостями и советами от экспертов СОГАЗа.

Новый интерфейс позволяет сделать навигацию внутри приложения более интуитивной и понятной, чтобы пользователи могли быстрее находить нужный раздел или сервис.

Также в разделе ОМС приложения теперь доступна информация, когда можно пройти бесплатную диспансеризацию и что для этого нужно.

Кроме того, благодаря расширенным интеграциям с клиниками-партнерами в приложении появилась возможность перенести визит к врачу, если планы внезапно изменились.

Подпишитесь
Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений
Сегодня, 06:01
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Вчера, 08:24
«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе
Сегодня, 06:30
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Вчера, 08:08
«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
Сегодня, 08:52
На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть
Сегодня, 08:04
"