Орешкин: Изменения в экономике открывают перед молодежью новые возможности

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В самом начале обсуждения помощник президента Максим Орешкин отметил, что вместе с новыми условиями, сложившимися в экономике РФ, для молодых предпринимателей появились и новые возможности, которые могут стать драйвером экономики страны.
Он заявил, что российскую экономику ожидает несколько значительных структурных изменений, каждое из которых является возможностью себя реализовать. «Очень важно, чтобы большее количество ребят себя пробовали в предпринимательстве, в создании, придумывании новых продуктов, подходов, чтобы завоевывать разного рода рынки. Это такая сила, такая энергетика, которые будут двигать экономику вперед», — заключил эксперт.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, подчеркнул, что из всех индивидуальных предпринимателей 996 тысяч (каждый 4-й) — являются представителями молодого поколения. Именно в этой категории ИП зафиксирован самый большой запрос на информацию и меры государственной поддержки.
Также глава КМСП рассказал, что для удовлетворения запросов молодежи и предоставления ей удобных инструментов для ведения и развития бизнеса была создана Цифровая платформа МСП.РФ при участии Минэкономразвития, Центробанка и ФНС, пишет regnum.ru. На ней предприниматель получает инструменты и навыки, которые требуются с момента запуска бизнес-проекта до выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных государств. Также было необходимо разработать единые правила и предоставить предпринимателям всех регионов страны равные возможности для получения мер господдержки. «Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержки в онлайне», — подытожил он.
Согласно заявлению генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, в России отмечается эволюция запросов бизнеса, что объясняется рядом факторов, в частности — прошедшей пандемией и антироссийскими санкциями. Эксперт отметила, что на смену ушедшим из РФ брендам быстро пришли молодые российские компании из регионов.
По словам председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Репика, среди преимуществ малых предприятий можно отметить большую географию для организации деятельности. На тех территориях, на которые не доходит крупный бизнес в силу множества причин, именно малый бизнес может реализовать себя в полной мере.