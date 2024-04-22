Орешкин: Изменения в экономике открывают перед молодежью новые возможности

Также глава КМСП рассказал, что для удовлетворения запросов молодежи и предоставления ей удобных инструментов для ведения и развития бизнеса была создана Цифровая платформа МСП.РФ при участии Минэкономразвития, Центробанка и ФНС, пишет regnum.ru. На ней предприниматель получает инструменты и навыки, которые требуются с момента запуска бизнес-проекта до выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных государств. Также было необходимо разработать единые правила и предоставить предпринимателям всех регионов страны равные возможности для получения мер господдержки. «Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержки в онлайне», — подытожил он.