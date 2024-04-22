Каждый 4-й индивидуальный предприниматель в РФ относится к категории молодежи

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Еще 5,2 млн россиян той же возрастной категории работают как самозанятые, пишет РИА Новости.
Такая информация была представлена на форуме молодых предпринимателей «Создай наше», организованном Корпорацией МСП, РБК и Агентством стратегических инициатив.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что интерес молодежи к предпринимательству растет. Почти половина ИП и 53% самозанятых — это молодые люди в возрасте до 35 лет.
Он также добавил, что большинство новых ИП были зарегистрированы в сфере розничной торговли. За прошлый год их количество увеличилось на 41%. Это в значительной степени обусловлено развитием торговли на маркетплейсах. Глава корпорации отметил большие перспективы у данного направления на ближайшие годы.
После торговли наибольший прирост новых молодых предпринимателей наблюдается в сфере персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%). Исаевич считает, что молодежь может стать драйвером развития сектора МСП в России. Государство предоставляет различные формы поддержки для данной категории граждан. На сегодняшний день 58% представителей молодежного предпринимательства уже воспользовались мерами поддержки государства.
Сегодня в России молодым предпринимателям оказывают поддержку Минэкономразвития, Минобрнауки, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Корпорация МСП и другие институты развития.