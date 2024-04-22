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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Каждый 4-й индивидуальный предприниматель в РФ относится к категории молодежи

Каждый 4-й индивидуальный предприниматель в РФ относится к категории молодежи

22 апреля 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
В Российской Федерации каждый четвертый индивидуальный предприниматель (ИП) является представителем молодежи. Это примерно 1 млн человек в возрасте до 35 лет. При этом среди вновь зарегистрированных ИП доля молодых людей составляет 44%.

Еще 5,2 млн россиян той же возрастной категории работают как самозанятые, пишет РИА Новости.

Такая информация была представлена на форуме молодых предпринимателей «Создай наше», организованном Корпорацией МСП, РБК и Агентством стратегических инициатив.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что интерес молодежи к предпринимательству растет. Почти половина ИП и 53% самозанятых — это молодые люди в возрасте до 35 лет.

Он также добавил, что большинство новых ИП были зарегистрированы в сфере розничной торговли. За прошлый год их количество увеличилось на 41%. Это в значительной степени обусловлено развитием торговли на маркетплейсах. Глава корпорации отметил большие перспективы у данного направления на ближайшие годы.

После торговли наибольший прирост новых молодых предпринимателей наблюдается в сфере персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%). Исаевич считает, что молодежь может стать драйвером развития сектора МСП в России. Государство предоставляет различные формы поддержки для данной категории граждан. На сегодняшний день 58% представителей молодежного предпринимательства уже воспользовались мерами поддержки государства.

Сегодня в России молодым предпринимателям оказывают поддержку Минэкономразвития, Минобрнауки, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Корпорация МСП и другие институты развития.

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