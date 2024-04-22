Каждый 4-й индивидуальный предприниматель в РФ относится к категории молодежи

Он также добавил, что большинство новых ИП были зарегистрированы в сфере розничной торговли. За прошлый год их количество увеличилось на 41%. Это в значительной степени обусловлено развитием торговли на маркетплейсах. Глава корпорации отметил большие перспективы у данного направления на ближайшие годы.