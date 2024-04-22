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Более 20 тысяч жителей Тюменской области получили вакцину от гепатита А

Гепатит А из-за паводка: более 20 тысяч тюменцев уже получили вакцину

22 апреля 2024, 11:55
Фото: 1MI

Более 20 тысяч жителей Тюменской области получили вакцину от гепатита А

20 875 жителей поставили прививку против гепатита А в Тюменской области. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Напомним, что заболеваемость гепатитом А возросла из-за потопов. Паводковая вода считается зараженной.

Иммунизация продолжается в населенных пунктах с неблагоприятной паводковой обстановкой. За сутки прививку поставили 2 474 пациента.

Против дизентерии и брюшного тифа вакцинировалось 565 и 1 048 человек соответственно. Ранее «Наш город» писал, что тюменцам в некоторых районах области запретили пить воду: она может быть опасной для здоровья.

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#Нигина Азамова#Вода#Гепатит#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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