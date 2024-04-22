Гепатит А из-за паводка: более 20 тысяч тюменцев уже получили вакцину

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Напомним, что заболеваемость гепатитом А возросла из-за потопов. Паводковая вода считается зараженной.
Иммунизация продолжается в населенных пунктах с неблагоприятной паводковой обстановкой. За сутки прививку поставили 2 474 пациента.
Против дизентерии и брюшного тифа вакцинировалось 565 и 1 048 человек соответственно. Ранее «Наш город» писал, что тюменцам в некоторых районах области запретили пить воду: она может быть опасной для здоровья.