В Тюменской области воду из рек проверяют на паразитов из-за паводков

В ведомстве сообщили, что в регионе продолжается мониторинг качества питьевой воды в подтопляемых муниципалитетах. Накануне для исследования было отобрано 389 из водоисточников из рек Ишим и Тобол и подземных, 345 проб воды перед поступлением в распределительные сети, 689 проб из разводящей сети.