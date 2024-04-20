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Updated Сегодня, 06:16

В Тюменской области от гепатита А вакцинировали более 12 тысяч человек

В Тюменской области воду из рек проверяют на паразитов из-за паводков

20 апреля 2024, 06:14
Фото: 1MI

В Тюменской области от гепатита А вакцинировали более 12 тысяч человек

В Тюменской области вакцинировано от гепатита А более 12 тысяч человек, проживающих в районах, попавших в зону паводка. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в регионе продолжается мониторинг качества питьевой воды в подтопляемых муниципалитетах. Накануне для исследования было отобрано 389 из водоисточников из рек Ишим и Тобол и подземных, 345 проб воды перед поступлением в распределительные сети, 689 проб из разводящей сети.

Также пробы воды были отобраны для исследования в пунктах временного содержания, где проживают более 200 человек, в том числе 82 ребенка. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подготовлен необходимый запас лекарств, в том числе антибактериальных препаратов. Закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств.

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