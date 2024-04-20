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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

12 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили выплаты

12 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили по 50 тысяч рублей матпомощи

20 апреля 2024, 12:39
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

12 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили выплаты

Всего поступило более 20 заявлений от тюменцев на выплату материальной помощи. 19 заявлений было подано в Казанском районе, еще два — в Ишимском районе.

В Тюменской области по решению губернатора размер выплат пострадавшим от наводнения на первоочередные нужны составляет 50 тысяч рублей. Выплата денежных средств ведется по упрощенной схеме — требуются только заявление, которое можно подать либо в электронном виде на Госуслугах, либо в МФЦ, либо в пункте временного размещения, либое в чреждении соцобслуживания.

При оформлении заявления при себе необходимо иметь паспорт, также следует указать реквизиты банковского счета, куда будут перечислены деньги.

В настоящее время в Тюменской области в зоне затопления находятся 13 населенных пунктов, более 100 жилых домов, 63 из которых расположены в Казанском районе.

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в тюменских реках продолжает расти — в реке Ишим (гидропост в городе Ишим) за период с 8 утра до четырех часов дня вода прибыла на 78 сантиметров до отметки 987 сантиметров выше нуля поста. Критический уровень превышен на 137 сантиметров.

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