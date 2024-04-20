12 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили по 50 тысяч рублей матпомощи

В Тюменской области по решению губернатора размер выплат пострадавшим от наводнения на первоочередные нужны составляет 50 тысяч рублей. Выплата денежных средств ведется по упрощенной схеме — требуются только заявление, которое можно подать либо в электронном виде на Госуслугах, либо в МФЦ, либо в пункте временного размещения, либое в чреждении соцобслуживания.