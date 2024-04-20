12 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили по 50 тысяч рублей матпомощи

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Тюменской области по решению губернатора размер выплат пострадавшим от наводнения на первоочередные нужны составляет 50 тысяч рублей. Выплата денежных средств ведется по упрощенной схеме — требуются только заявление, которое можно подать либо в электронном виде на Госуслугах, либо в МФЦ, либо в пункте временного размещения, либое в чреждении соцобслуживания.
При оформлении заявления при себе необходимо иметь паспорт, также следует указать реквизиты банковского счета, куда будут перечислены деньги.
В настоящее время в Тюменской области в зоне затопления находятся 13 населенных пунктов, более 100 жилых домов, 63 из которых расположены в Казанском районе.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в тюменских реках продолжает расти — в реке Ишим (гидропост в городе Ишим) за период с 8 утра до четырех часов дня вода прибыла на 78 сантиметров до отметки 987 сантиметров выше нуля поста. Критический уровень превышен на 137 сантиметров.