«Зарплату им лучше повысьте»: тюменцы высказались об униформе для водителей автобусов

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Напомним, что такая инициатива уже выдвигалась городскими властями несколько лет назад, но тогда УФАС оказался против такой идеи.
В сети тюменцы бурно обсуждают возможное нововведение.
«Больше же проблем нет у нас», — пишет одна из подписчиц в паблике «ЧС Тюмень».
«Лучше пусть возят аккуратно, а одеваются как сами захотят», — считает еще один тюменец.
Многие выступили за то, чтобы водителям повысили зарплату вместо новых правил:
«Зарплату им повысьте, раз денег девать некуда», — считает тюменка Елена Денисова.
«Поднимите людям зарплату, устройте им места, чтоб они нормально покушать могли. Дайте им автобусы новее, а потом требуйте внешний вид», — считает Оксана Сергеевна.
«Да лучше зп им поднять, а не костюмы шить», — комментирует новость Игорь Шишкин.
Тюменцы пришли к мнению, что повышение зарплаты лучше скажется на качестве работы водителей, чем их внешний вид. Городская администрация пока не озвучила решение по инициативе.
Ранее «Наш город» писал об откровениях тюменского кондуктора о пассажирах.