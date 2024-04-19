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Жители Тюмени высказались об униформе для водителей автобусов

«Зарплату им лучше повысьте»: тюменцы высказались об униформе для водителей автобусов

19 апреля 2024, 09:36
Фото: 1MI

Жители Тюмени высказались об униформе для водителей автобусов

Тюменских водителей автобусов хотят «переодеть» в униформу. Это нужно для улучшения их внешнего вида, рассказал глава департамента Евгений Сорокин, отвечая на депутатов в ходе заседания тюменской гордумы.

Напомним, что такая инициатива уже выдвигалась городскими властями несколько лет назад, но тогда УФАС оказался против такой идеи.

В сети тюменцы бурно обсуждают возможное нововведение.

«Больше же проблем нет у нас», — пишет одна из подписчиц в паблике «ЧС Тюмень».
«Лучше пусть возят аккуратно, а одеваются как сами захотят», — считает еще один тюменец.

Многие выступили за то, чтобы водителям повысили зарплату вместо новых правил:

«Зарплату им повысьте, раз денег девать некуда», — считает тюменка Елена Денисова.
«Поднимите людям зарплату, устройте им места, чтоб они нормально покушать могли. Дайте им автобусы новее, а потом требуйте внешний вид», — считает Оксана Сергеевна.
«Да лучше зп им поднять, а не костюмы шить», — комментирует новость Игорь Шишкин.

Тюменцы пришли к мнению, что повышение зарплаты лучше скажется на качестве работы водителей, чем их внешний вид. Городская администрация пока не озвучила решение по инициативе.

Ранее «Наш город» писал об откровениях тюменского кондуктора о пассажирах.

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#Нигина Азамова#Общество#Водители#Общественный транспорт#Автобусы
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