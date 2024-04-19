В УСТЭК подвели итоги конкурса профессионального мастерства

«Лучшей командой» по итогам конкурса стал первый эксплуатационный район Ленинского административного округа, набравший максимальное количество баллов в общекомандном зачете. Как рассказал руководитель команды Сергей Усиюк, это была заслуженная победа, потому что сотрудники усиленно готовились: решали тесты, готовили и обтачивали катушки, специально «репетировали» спуск в тепловую камеру. Начальник района отметил, что сотрудники его подразделения были замотивированы не просто поучаствовать, а победить. Качественная подготовка не прошла даром: по итогам соревнований «Лучшим электрогазосварщиком» и «Лучшим слесарем по обслуживанию тепловых сетей» стали сотрудники именно этого района — Сергей Дрожжилов и Павел Легковой.