nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В УСТЭК подвели итоги конкурса профессионального мастерства

В УСТЭК подвели итоги конкурса профессионального мастерства

19 апреля 2024, 13:27
Фото: УСТЭК
А еще лучший электрогазосварщик, лучший слесарь по обслуживанию тепловых сетей, лучший стропальщик и лучшая команда! Так в УСТЭК подвели итого конкурса профессионального мастерства, которые проходили с 15 по 18 апреля.

Всего в конкурсе принимали участие 5 команд, среди которых эксплуатационные подразделения и котельный цех. Несмотря на волнение участников и на достаточно напряженный темп соревнований, каждый выполнял свою работу и проходил этапы качественно, как отметил заместитель главного инженера Сергей Мозгонов.

Во время конкурса мы делали то, что привыкли делать на работе, но все равно было волнение и ответственность уже не только за себя, а за свою команду. Я участвовал в соревнованиях впервые, и, если честно, был азарт и желание доказать, что первый эксплуатационный район не зря называется первым! Поэтому победе очень рад. Кстати, в прошлом году мастер нашего района тоже был признан лучшим, что очень мотивировало к победе. Хочу поблагодарить руководителей нашей команды за помощь, организацию и поддержку. После таких соревнований хочется расти и развиваться дальше, выходить на региональный уровень и, конечно, побеждать! — поделился впечатлениями победитель в номинации «Лучший мастер» Василий Стрелков.
Фото: УСТЭК

«Лучшей командой» по итогам конкурса стал первый эксплуатационный район Ленинского административного округа, набравший максимальное количество баллов в общекомандном зачете. Как рассказал руководитель команды Сергей Усиюк, это была заслуженная победа, потому что сотрудники усиленно готовились: решали тесты, готовили и обтачивали катушки, специально «репетировали» спуск в тепловую камеру. Начальник района отметил, что сотрудники его подразделения были замотивированы не просто поучаствовать, а победить. Качественная подготовка не прошла даром: по итогам соревнований «Лучшим электрогазосварщиком» и «Лучшим слесарем по обслуживанию тепловых сетей» стали сотрудники именно этого района — Сергей Дрожжилов и Павел Легковой.

Руководители Общества приняли участие в церемонии награждения и лично наградили победителей. Генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов поблагодарил команды и отметил, что проведение корпоративных соревнований стало ежегодной доброй традицией компании, а участие в них дает сотрудникам стимул становиться еще профессиональнее и побеждать.

Коллеги, хочу лично и от лица коллектива поблагодарить вас за участие и в целом за работу! Вы все герои, потому что работаете в этой непростой сфере. Мой отец когда-то работал в эксплуатационном районе слесарем, и я прекрасно помню, как он приходил домой ночью, зимой, уставший и замерзший, а это уже героизм. Спасибо вам, вы все настоящие профессионалы своего дела! — искренне поблагодарил участников исполнительный директор УСТЭК Александр Перекальский.
На вас, победителей и участников, смотрит весь эксплуатационный персонал, и будут смотреть и брать с вас пример те молодые специалисты, которые придут на наше предприятие, чтобы обеспечивать безопасное и надежное теплоснабжение, — подчеркнул значимость корпоративных соревнований главный инженер УСТЭК Николай Бяков.
#Тюмень#Тюменская область#Работа#УСТЭК#Генеральный директор#Победа#Участие#Слесарь
Подпишитесь
Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
Сегодня, 06:33
Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?
Сегодня, 09:33
На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?
Сегодня, 06:06
Тест «Великие люди»: сможете ли вы узнать известных личностей по фото?
Сегодня, 08:12
«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах
Сегодня, 08:53
Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин
Сегодня, 10:55
"