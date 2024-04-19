С мерами поддержки МСП Банка малый бизнес выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

МСП Банк как институт развития оказывает поддержку малым и средним предприятиям, помогая им беспрепятственно выйти на фондовый рынок. Спрос на такой способ привлечения финансирования постоянно повышается. Показатели совокупного объема выпуска ценных бумаг с участием дочерней организации КМСП с января по март 2024 года сопоставимы с I кварталом предшествующего года. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом он рассказал о проведении первой на рынке сделки по выпуску облигаций с поручительством КМСП.