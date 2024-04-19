С мерами поддержки МСП Банка малый бизнес выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
За последние полгода МСП Банк стал участником двадцати выпусков общим объемом в пять миллиардов рублей, пишет РИА Новости.
МСП Банк как институт развития оказывает поддержку малым и средним предприятиям, помогая им беспрепятственно выйти на фондовый рынок. Спрос на такой способ привлечения финансирования постоянно повышается. Показатели совокупного объема выпуска ценных бумаг с участием дочерней организации КМСП с января по март 2024 года сопоставимы с I кварталом предшествующего года. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. При этом он рассказал о проведении первой на рынке сделки по выпуску облигаций с поручительством КМСП.
«Этот механизм позволяет снижать ставки фондирования для эмитентов, что, безусловно, играет важную роль при принятии решения о выходе на фондовой рынок», — отметил глава корпорации.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк обратил внимание на наличие у компании ресурсов для поддержки эмиссии биржевых облигаций малых и средних предприятий. Речь идет о 8 млрд рублей, которые банк готов предоставить субъектам МСП до конца 2024 года.
При поддержке МСП Банка были размещены облигации самого крупного в стране сервиса аренды устройств микромобильности «Мой Самокат» и производителя хроматографических комплексов «ХРОМОС Инжиниринг». Отметим, что оба эти предприятия включены в реестр малых технологических компаний (МТК). Кроме этого, дочерний банк Корпорации МСП выступил якорным инвестором и соорганизатором эмиссии облигаций предприятия «Симпл Солюшнз Кэпитл», которое занимается лизингом и поставкой оборудования, факторингом и другими видами деятельности. При поддержке МСП Банка выпустило облигации НПП «Моторные Технологии» (завод Mizotty), которое специализируется на разработке, производстве и импортозамещении моечного оборудования для очистки деталей и агрегатов.
МСП Банк является участником национального проекта, посвященного поддержке малого и среднего бизнеса. Инициатор проекта — глава государства Владимир Путин, куратор — первый вице-премьер Андрей Белоусов.