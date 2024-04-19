Россиянам разъяснили понятие ручной клади

Однако имеются определенные ограничения, которые действуют для всех в равной степени. Например, жидкости могут быть перевезены в объеме, не превышающем 1 литр, при условии, что флаконы, в которых эти жидкости находятся, имеют объем не более 100 миллилитров. Пассажирам следует учесть эти требования при перевозке кремов, гелей, шампуней и других косметических и уходовых средств в ручной клади.