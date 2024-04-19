Россиянам разъяснили понятие ручной клади

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По сообщению newia.ru, ручная кладь представляет собой небольшую дорожную сумку или рюкзак, в которые пассажир может положить предметы, необходимые ему в салоне самолета или в аэропорту. В рамках ручной клади допускается перевозка косметических средств, лекарств, книг, гаджетов, верхней одежды, а также перекусов и воды.
Однако имеются определенные ограничения, которые действуют для всех в равной степени. Например, жидкости могут быть перевезены в объеме, не превышающем 1 литр, при условии, что флаконы, в которых эти жидкости находятся, имеют объем не более 100 миллилитров. Пассажирам следует учесть эти требования при перевозке кремов, гелей, шампуней и других косметических и уходовых средств в ручной клади.
В ручной клади разрешается перевозить мобильные телефоны, мелкую бытовую технику, фото- и видеокамеры, а также устройства для курения, однако использование вейпов внутри салона запрещено. Пассажиры также могут иметь при себе одноразовые или электрические бритвы, а также иглы для инъекций. Что касается еды, можно взять все виды твердых продуктов, такие как сырки, шоколад и печенье.
Запрещено провозить в ручной клади взрывчатые, токсичные и ядовитые вещества, огнеопасные жидкости и предметы, огнестрельное и холодное оружие, включая сувенирное, а также крепкий алкоголь.