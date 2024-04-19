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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

После жалоб Мизулиной задержали рэпера, который должен выступить в Тюмени

После жалоб Мизулиной задержали рэпера, который должен выступить в Тюмени

19 апреля 2024, 15:46
Фото: 1MI
В Томске во время концерта задержали рэпера Платину. Прямо во время выступления на сцену клуба поднялись сотрудники СОБР и увели известного музыканта за кулисы, сообщает Baza.
Сюжет
Концерт

Ранее на творчество артиста жаловалась Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила правоохранителей проверить его песни на предмет пропаганды наркотиков.

Музыкант должен выступить в Тюмени 25 апреля. Пока неизвестно, состоится ли выступление.

В группе концертной площадки «Байконур» во «ВКонтакте» предупредили, что на концерт рэпера лучше приходить с паспортом:

«Просим обратить внимание на следующие требования для посещения концерта: возраст участников должен быть не менее 16 лет, а также необходимо иметь при себе оригинал паспорта», — пишут представители клуба.

Об отмене выступления пока не заявляли. Сам артист никак не прокомментировал информацию на своей официальной странице. Тюменские фанаты пока не понимают, как Платина проведет в областной столице концерт, если его творчество отменяют.

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