После жалоб Мизулиной задержали рэпера, который должен выступить в Тюмени

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Ранее на творчество артиста жаловалась Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила правоохранителей проверить его песни на предмет пропаганды наркотиков.
Музыкант должен выступить в Тюмени 25 апреля. Пока неизвестно, состоится ли выступление.
В группе концертной площадки «Байконур» во «ВКонтакте» предупредили, что на концерт рэпера лучше приходить с паспортом:
«Просим обратить внимание на следующие требования для посещения концерта: возраст участников должен быть не менее 16 лет, а также необходимо иметь при себе оригинал паспорта», — пишут представители клуба.
Об отмене выступления пока не заявляли. Сам артист никак не прокомментировал информацию на своей официальной странице. Тюменские фанаты пока не понимают, как Платина проведет в областной столице концерт, если его творчество отменяют.