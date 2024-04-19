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В Тюменской области количество вакансий с подработкой выросло на 74%

Количество вакансий с подработкой в Тюменской области выросло на 74%

19 апреля 2024, 03:56
Фото: 1MI

В Тюменской области количество вакансий с подработкой выросло на 74%

Большая часть вакансий открыта для продавцов-консультантов, курьеров и водителей. За год их средние предлагаемые зарплаты выросли на 20%.

В Тюменской области количество вакансий с подработкой выросло на 74%. Топ по количеству предложений о работе возглавили продавцы-консультанты и продавцы-кассиры со средней предлагаемой зарплатой в 19.5 тысячи рублей, курьер — 113.1 тысячи и водитель — 115.7 тысячи, выяснили аналитики hh.ru.

В рейтинг также попали учителя, преподаватели и педагоги, которым предлагают зарабатывать в среднем 40.6 тысячи рублей, администратор — 33.5 тысячи, упаковщик — 93.6 тысячи и менеджер по продажам — 40 тысяч. Десятку лидеров замыкают мерчандайзер со средней предлагаемой зарплатой в 15.1 тысячи рублей, уборщица — 20 тысяч и врач — 60 тысяч.

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Аналитики отметили, что средние зарплаты в вакансиях с подработкой в Тюменской области в первом квартале 2024 года выросли на 20%.

«К началу теплого сезона традиционно растет количество вакансий с подработкой. Активнее всех ищут сотрудников с частичной занятостью компании из отраслей „Розничная торговля“, „Информационные технологии, системная интеграция“, „Услуги для бизнеса“. В УрФО работодатели стали чаще рассматривать в качестве временных сотрудников соискателей с 14 лет: таких вакансий в первом квартале стало на 50% больше, если сравнивать с тем же периодом прошлого года», — пояснила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
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Есть в Тюменской области и необычные вакансии с подработкой. В их числе помощник сыродела с зарплатой от 30 до 33 тысяч рублей, аккомпаниатор-баянист на полставки с зарплатой 11.5 тысячи, тренер по акробатике, гимнастике и чирлидингу с зарплатой от 50 тысяч и сопровождающий в турах, который может заработать от 25 до 70 тысяч.

Ранее «Наш город» назвал самые высокооплачиваемые вакансии апреля. Представители этих профессий могут зарабатывать более 150 тысяч рублей в месяц.

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