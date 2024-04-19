Количество вакансий с подработкой в Тюменской области выросло на 74%

Есть в Тюменской области и необычные вакансии с подработкой. В их числе помощник сыродела с зарплатой от 30 до 33 тысяч рублей, аккомпаниатор-баянист на полставки с зарплатой 11.5 тысячи, тренер по акробатике, гимнастике и чирлидингу с зарплатой от 50 тысяч и сопровождающий в турах, который может заработать от 25 до 70 тысяч.