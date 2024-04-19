Из-за паводка тюменцы скупают лодки

Интерес к лодкам вырос не только в районах, оказавшихся в зоне затопления, но и в Тюмени — на 45,1%. Также увеличился уровень спроса на моторные лодки и моторы — на 178% в целом по области и на 7,9% в Тюмени. Одновременно с этим количество предложений о продаже лодок возросло на 12,7%, пишет Ура.Ру.