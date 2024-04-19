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Из-за паводка в Тюменской области на 80% взлетел спрос на лодки

Из-за паводка тюменцы скупают лодки

19 апреля 2024, 03:45
Фото: 1MI

Из-за паводка в Тюменской области на 80% взлетел спрос на лодки

На 83% увеличился в Тюменской области спрос на лодки из-за паводка. Об этом сообщили аналитики Авито Авто.

Интерес к лодкам вырос не только в районах, оказавшихся в зоне затопления, но и в Тюмени — на 45,1%. Также увеличился уровень спроса на моторные лодки и моторы — на 178% в целом по области и на 7,9% в Тюмени. Одновременно с этим количество предложений о продаже лодок возросло на 12,7%, пишет Ура.Ру.

Стоимость обычных лодок без мотора начинается от 8 тысяч рублей, деревянную лодку можно купить за 10 тысяч рублей. Цены на моторные лодки начинаются от 40 тысяч рублей и доходят до 1,3 миллиона рублей. Моторы стоят от 45 тысяч рублей и выше.

Отметим, в Тюменской области продолжается подъем воды в реках. По данным на 18 апреля, в зону подтопления попало более 90 домов в Казанском районе. По прогнозам, большая вода в Ишимский район придет через пару дней.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в преддверии строительного сезона выросли цена на керамзитоблоки. За последний год они подорожали в 3,5 раза.

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