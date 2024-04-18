Яндекс 360 запустил новые тарифы для бизнеса

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Возможность централизованно управлять всеми сервисами коммуникации, оплачивать их в едином окне и повышать эффективность важных бизнес-процессов осуществляется благодаря комплексному подходу. Яндекс Трекер — инструмент, который помогает объединить повседневные задачи и проектную деятельность в одном онлайн-пространстве. С его помощью можно организовать работу различных подразделений — технических, административных, юридических, маркетинговых и многих других.
Расширенные тарифы Яндекс 360 для бизнеса позволяют интегрировать в Трекер всех пользователей организации и настраивают взаимодействие с другими сервисами цифровой среды через сквозные сценарии. Например, любой сотрудник может оформить заявку на отпуск с помощью корпоративного портала на базе Вики. Вся необходимая информация автоматически появится в Трекере с указанием задачи, сроков и исполнителей, а ответственные сотрудники получат соответствующие уведомления на Почту.
Перенести текущие процессы в Трекер поможет инструмент миграции, а настроить рабочее пространство — подробная инструкция. Для сотрудников подключившихся компаний специалисты Яндекс 360 разработали бесплатные обучающие курсы и вебинары, которые упростят адаптацию к новому рабочему инструменту. Стоимость предложения с Трекером составляет 519, 729 и 1 539 рублей в месяц за одного пользователя компании, подключенного к цифровой среде. Тарифы Яндекс 360 для бизнеса без нового инструмента также остаются доступны — их стоимость не изменилась.
Помимо Трекера, который входит в комплексное предложение, в Яндекс 360 для бизнеса теперь появились сервисы Вики и Формы. Они доступны пользователям на всех тарифах по умолчанию. В Яндекс Вики можно сформировать базу знаний, что позволит структурировать информацию: собрать в одном месте инструкции и регламенты, обеспечить онлайн-доступ к ним для всех участников команды или выдать доступ только определенным сотрудникам. Яндекс Формы отлично подойдут для сбора информации от клиентов, партнеров и сотрудников. Такая функция позволяет создавать опросы, тесты, квизы, регистрировать пользователей на мероприятия, принимать заявки и собирать обратную связь.