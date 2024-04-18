Яндекс 360 запустил новые тарифы для бизнеса

Помимо Трекера, который входит в комплексное предложение, в Яндекс 360 для бизнеса теперь появились сервисы Вики и Формы. Они доступны пользователям на всех тарифах по умолчанию. В Яндекс Вики можно сформировать базу знаний, что позволит структурировать информацию: собрать в одном месте инструкции и регламенты, обеспечить онлайн-доступ к ним для всех участников команды или выдать доступ только определенным сотрудникам. Яндекс Формы отлично подойдут для сбора информации от клиентов, партнеров и сотрудников. Такая функция позволяет создавать опросы, тесты, квизы, регистрировать пользователей на мероприятия, принимать заявки и собирать обратную связь.