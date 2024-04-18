В тюменской поликлинике №17 состоят на учете по зрению свыше 2 тысяч детей

Как отмечают медики, вылечить консервативными способами зрение, которое ухудшилось в связи с влиянием внешних факторов, нельзя. Но проведение реабилитационных мероприятий позволит затормозить эти процессы и не допустить дальнейшего ухудшения зрительных функций. Для решения этой задачи в конце августа 2023 года был открыт кабинет охраны зрения. На сегодняшний день в этом кабинете получили лечение уже 420 ребят.