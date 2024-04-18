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Posted 18 апреля, 12:09

Published 18 апреля, 12:09

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

В тюменской поликлинике №17 состоят на учете по зрению свыше 2 тысяч детей

В тюменской поликлинике №17 состоят на учете по зрению свыше 2 тысяч детей

18 апреля 2024, 12:09
Фото: 1MI
В поликлинике №17 Тюмени на диспансерном учете из-за офтальмологических проблем состоит более двух тысяч детей. В связи с этим в медучреждении для юных пациентов открыли кабинет охраны зрения, сообщает департамент здравоохранения области.
Фото: депздрав ТО/телеграм

Как отмечают медики, вылечить консервативными способами зрение, которое ухудшилось в связи с влиянием внешних факторов, нельзя. Но проведение реабилитационных мероприятий позволит затормозить эти процессы и не допустить дальнейшего ухудшения зрительных функций. Для решения этой задачи в конце августа 2023 года был открыт кабинет охраны зрения. На сегодняшний день в этом кабинете получили лечение уже 420 ребят.

«Кабинет оснащен в соответствии со стандартами. Организована темная комната для работы соответствующего оборудования. Есть приборы с дополненной реальностью, что детям младшего возраста очень нравится, и они с удовольствием выполняют упражнения. С ними работают врач-офтальмолог и медицинская сестра», — пояснили в медучреждении.

Курс реабилитационных мероприятий и виды занятий, которые ребенок будет проходить, в зависимости от имеющейся у него патологии, назначается врачом.

Специализированные кабинеты охраны зрения детей открыты при взаимодействии учреждений первичного звена здравоохранения и Областного офтальмологического диспансера, при участии главного внештатного детского офтальмолога Тюменской области Викторией Алекиной. В планах и дальше развивать сеть таких кабинетов в Тюмени и Тюменской области.

В Тюмени кабинеты охраны зрения детей планируют открыть во всех поликлиниках
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