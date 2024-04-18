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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Тюменскую воду из-за паводка проверяют на гепатит А, брюшной тиф и другие инфекции

Тюменскую воду из-за паводка проверяют на гепатит А, брюшной тиф и другие инфекции

18 апреля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды в Тюменской области. Уже сделано более 1000 проб, сообщает информцентр Правительства.

Глава регионального Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила, что водоотчистные сооружения на реке Ишим сейчас работают в режиме повышенного хлорирования, специалисты ведомства контролируют качество воды и питания в пунктах временного размещения.

Жителей населенных пунктов, которым грозит потоп, вакцинируют против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. В регионе заболеваемость не превышает среднемноголетних значений.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли фейк о платной скорой помощи в затопленных деревнях.

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