Тюменскую воду из-за паводка проверяют на гепатит А, брюшной тиф и другие инфекции

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Глава регионального Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила, что водоотчистные сооружения на реке Ишим сейчас работают в режиме повышенного хлорирования, специалисты ведомства контролируют качество воды и питания в пунктах временного размещения.
Жителей населенных пунктов, которым грозит потоп, вакцинируют против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. В регионе заболеваемость не превышает среднемноголетних значений.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли фейк о платной скорой помощи в затопленных деревнях.