Тюменскую воду из-за паводка проверяют на гепатит А, брюшной тиф и другие инфекции

Глава регионального Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо заявила, что водоотчистные сооружения на реке Ишим сейчас работают в режиме повышенного хлорирования, специалисты ведомства контролируют качество воды и питания в пунктах временного размещения.