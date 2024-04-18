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Тюменские власти опровергли фейк о платной скорой помощи в затопленном селе

Тюменские власти опровергли фейк о платной скорой помощи в затопленном селе

18 апреля 2024, 10:20
Фото: 1MI
Проблем с топливом в медицинских учреждениях Тюменской области нет. Жителям подтопленных и других территорий не нужно оплачивать бензин для машин скоро помощи, рассказали в инфоцентре Правительства.
«Сотрудники скорой медицинской помощи ни при каких условиях не берут деньги с населения», — заявили в правительстве.

Напомним, что ранее в сети распространилась информация о том, что житель села Ильинка в Казанском районе был вынужден заплатить 1500 тысячи рублей фельдшерам скорой помощи, чтобы они могли доставить его в больницу.

Оказалось, что информация не соответствует действительности. Пациент не поступал в медучреждение, а все автомобили скорой помощи заправлены и находятся в исправном состоянии. Медики никогда не будут просить денег за доставку пациента в больницу. При возникновении непредвиденных обстоятельств медики обращаются к сотрудникам МЧС, спасателям, полицейским, рассказали в Депздраве.

Жители Казанского района могут обратиться с жалобами на доступность и качество медицины в ОБ №14 по номеру: 8(34553)4-11-67, доб.210.

Ранее «Наш город» писал, что жители деревни собираются обращаться к Путину из-за страха перед паводком.

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