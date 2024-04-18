Тюменские власти опровергли фейк о платной скорой помощи в затопленном селе

Напомним, что ранее в сети распространилась информация о том, что житель села Ильинка в Казанском районе был вынужден заплатить 1500 тысячи рублей фельдшерам скорой помощи, чтобы они могли доставить его в больницу.



Оказалось, что информация не соответствует действительности. Пациент не поступал в медучреждение, а все автомобили скорой помощи заправлены и находятся в исправном состоянии. Медики никогда не будут просить денег за доставку пациента в больницу. При возникновении непредвиденных обстоятельств медики обращаются к сотрудникам МЧС, спасателям, полицейским, рассказали в Депздраве.