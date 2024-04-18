Эксперты ФОМС рассказали, как сделать ЭКО по полису ОМС

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:38
Как отмечается, медицинской помощью по полису ОМС россияне пользуются в рамках программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обычно она утверждается на текущий год и плановый двухлетний период. В текущем году на финансирование этой программы за счет средств ОМС выделено на 400 млрд рублей больше, что позволит повысить качество и доступность лечения граждан по полису ОМС. Об этом пишет kp.ru.
Сегодня профилактика заболеваний — приоритетная задача российской системы здравоохранения. Пройти профилактические мероприятия (диспансеризацию или профилактический медосмотр) можно как в поликлиниках, так и в женских консультациях.
Новацией ПГГ текущего года является оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, желающих стать родителями. Данное исследование направлено на улучшение демографических показателей в стране и будет проводиться в рамках профмероприятий.
Председатель Федерального фонда ОМС (ФОМС) Илья Баланин сообщил, что в этом году более 100 млн человек планируется охватить профилактическими осмотрами. При этом 6 млн человек смогут пройти обследование для оценки репродуктивного здоровья.
Исследования по оценке репродуктивного здоровья дают возможность выявить признаки заболеваний или состояний, негативно влияющих на зачатие, беременность и роды, а также послеродовый период, включая обнаружение факторов риска их развития.
Помимо оценки репродуктивного здоровья не менее остро стоит вопрос по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Как уточнили в Минздраве РФ, к концу текущего года в рамках реализации нацпроекта «Демография» планируется выполнить около 450 тыс. таких процедур.
Напомним, с 2017 года для тех граждан, которые собираются стать родителями, такие процедуры бесплатны. Согласно информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий начиная с 2022 года родилось более 31 тыс. детей, в том числе более 19 тыс. — в рамках базовой помощи по полису ОМС.