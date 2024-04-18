Эксперты ФОМС рассказали, как сделать ЭКО по полису ОМС

Как отмечается, медицинской помощью по полису ОМС россияне пользуются в рамках программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обычно она утверждается на текущий год и плановый двухлетний период. В текущем году на финансирование этой программы за счет средств ОМС выделено на 400 млрд рублей больше, что позволит повысить качество и доступность лечения граждан по полису ОМС. Об этом пишет kp.ru.