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Updated Сегодня, 06:38

Эксперты ФОМС рассказали, как сделать ЭКО по полису ОМС

Эксперты ФОМС рассказали, как сделать ЭКО по полису ОМС

18 апреля 2024, 06:38
Фото: 1MI
С 2024 года россияне получили возможность пройти проверку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС. Все процедуры проводятся бесплатно.

Как отмечается, медицинской помощью по полису ОМС россияне пользуются в рамках программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обычно она утверждается на текущий год и плановый двухлетний период. В текущем году на финансирование этой программы за счет средств ОМС выделено на 400 млрд рублей больше, что позволит повысить качество и доступность лечения граждан по полису ОМС. Об этом пишет kp.ru.

Сегодня профилактика заболеваний — приоритетная задача российской системы здравоохранения. Пройти профилактические мероприятия (диспансеризацию или профилактический медосмотр) можно как в поликлиниках, так и в женских консультациях.

Новацией ПГГ текущего года является оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин, желающих стать родителями. Данное исследование направлено на улучшение демографических показателей в стране и будет проводиться в рамках профмероприятий.

Председатель Федерального фонда ОМС (ФОМС) Илья Баланин сообщил, что в этом году более 100 млн человек планируется охватить профилактическими осмотрами. При этом 6 млн человек смогут пройти обследование для оценки репродуктивного здоровья.

Исследования по оценке репродуктивного здоровья дают возможность выявить признаки заболеваний или состояний, негативно влияющих на зачатие, беременность и роды, а также послеродовый период, включая обнаружение факторов риска их развития.

Помимо оценки репродуктивного здоровья не менее остро стоит вопрос по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Как уточнили в Минздраве РФ, к концу текущего года в рамках реализации нацпроекта «Демография» планируется выполнить около 450 тыс. таких процедур.

Напомним, с 2017 года для тех граждан, которые собираются стать родителями, такие процедуры бесплатны. Согласно информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий начиная с 2022 года родилось более 31 тыс. детей, в том числе более 19 тыс. — в рамках базовой помощи по полису ОМС.

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