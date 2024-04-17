Весна проходит стремительно: тюменцам обещают аномальное тепло в ближайшие дни

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:47
В ближайшие дни аномальное тепло ожидается во многих регионах Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного, Южного, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.
«Весна продвигается быстрыми темпами, действительно сильное повышение температуры в ряде регионов. На юге Урала это Курганская область, юг Тюменской области, Челябинская область. Тут на 7-12 градусов выше нормы до конца недели и температура плюс 19-26 градусов», — сообщил метеоролог.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня, 17 апреля, в Тюменской области ожидается первая в этом году гроза. Синоптики обещают ливни и ветер с порывами до 17 метров в секунду.