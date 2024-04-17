В РЭО сообщили о старте приема заявок на участие в «Зеленой премии — 2024»

Буцаев выразил радость от встречи с финалистами «Зеленой премии» и назвал каждого из них экологическим лидером, помогающим формировать новую культуру осознанного потребления и экологичных привычек. Глава Российского экологического оператора уточнил, что в 2024 году решено было увеличить перечень номинаций. Таким образом, теперь в общественном треке появится номинация «Экологический лидер». При сотрудничестве с движением «Экосистема» планируется начать поиск новых героев в экологической сфере. Речь идет о лидерах общественного мнения, волонтерах, экоактивистах, общественных деятелях и других гражданах, которые воплощают различные экологические проекты и мероприятия. Буцаев уточнил, что ранее общественные проекты были одной номинацией, а теперь это пять отдельных наград.