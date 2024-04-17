В РЭО сообщили о старте приема заявок на участие в «Зеленой премии — 2024»

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Как сообщает newsnn.ru, торжественная церемония открытия прошла на площадке МИСиС, где гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев представил дополненный список номинаций предстоящей премии, а участники, удостоенные этой награды в предыдущие годы, отчитались о воплощении своих проектов в жизнь.
Буцаев выразил радость от встречи с финалистами «Зеленой премии» и назвал каждого из них экологическим лидером, помогающим формировать новую культуру осознанного потребления и экологичных привычек. Глава Российского экологического оператора уточнил, что в 2024 году решено было увеличить перечень номинаций. Таким образом, теперь в общественном треке появится номинация «Экологический лидер». При сотрудничестве с движением «Экосистема» планируется начать поиск новых героев в экологической сфере. Речь идет о лидерах общественного мнения, волонтерах, экоактивистах, общественных деятелях и других гражданах, которые воплощают различные экологические проекты и мероприятия. Буцаев уточнил, что ранее общественные проекты были одной номинацией, а теперь это пять отдельных наград.
Кроме номинации «Экологический лидер» в новом дополненном перечне общественного трека появились номинации «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество», «Экологическое предпринимательство». Был расширен также и профессиональный трек. Согласно новым условиям будут оцениваться корпоративные проекты — как внешние, помогающие сформировать новую культуру осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, так и внутренние, необходимые для реализации и развития внутри компаний различных ESG-практик в целях экологизации собственных производств.
Помимо этого, в ближайшем будущем планируется включить в перечень номинации трека «Юннаты». Он создан для поощрения самых достойных экологических проектов и практик активистов в возрасте от 10 до 18 лет. В его рамках за победу будут бороться подростки из юннатского движения, а сам трек проходит при взаимодействии с российским движением детей и молодежи «Движение первых».
Согласно комментарию первого зампреда Комитета ГД по экологии Вячеслава Фетисова, сейчас экологическое просвещение выступает приоритетным фактором формирования экологической культуры россиян и ответственного отношения к природным ресурсам.