В ноябре в «Сириусе» состоится IV Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Даты проведения IV Конгресса — 20 — 22 ноября. Мероприятия в рамках этого события будут проходить на федеральной территории «Сириус», сообщает 56orb.ru.
Напомним, в 2022 году президент РФ Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий в России. Его центральным событием стал Конгресс молодых ученых.
На площадке конгресса ежегодно собираются ключевые представители науки и образования из различных регионов, а также предприниматели и представители промпредприятий, госструктур и крупных корпораций. Однако основными участниками являются молодые ученые, в том числе получатели грантов. Также на конгресс приезжают школьники и студенты как из РФ, так и других стран.
В рамках заседания Антон Кобяков озвучил наиболее важные задачи отечественной науки. Прежде всего, речь идет о развитии собственных компетенций, которые необходимы для разработки продуктов и технологий, обладающих конкурентоспособностью. Это поможет России перейти на новый уровень технологического развития. Для того чтобы решить масштабные проблемы, наша страна должна использовать свой опыт, искать новые возможности для роста и активно участвовать в международном обсуждении глобальных вопросов интернационального взаимодействия в области науки.
В прошлом году конгресс собрал более 5 тысяч участников. Это молодые научные деятели из разных субъектов страны и представители науки из новых регионов. Помимо российских ученых на конгрессе присутствовали делегаты из Китая, Беларуси, Казахстана, а также из Ирана, Киргизии, Кубы, ЮАР и других стран.
Конгресс проводится при поддержке Минобрнауки России и Фонда Росконгресс. В числе организаторов этого мероприятия также Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах.