В ноябре в «Сириусе» состоится IV Конгресс молодых ученых

На площадке конгресса ежегодно собираются ключевые представители науки и образования из различных регионов, а также предприниматели и представители промпредприятий, госструктур и крупных корпораций. Однако основными участниками являются молодые ученые, в том числе получатели грантов. Также на конгресс приезжают школьники и студенты как из РФ, так и других стран.