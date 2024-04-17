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Тюменцы высмеяли самодельную дамбу жителей Ялуторовска

Тюменцы высмеяли самодельную дамбу жителей Ялуторовска

17 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI
В городском паблике «ЧС Тюмень» появилась новость о том, что в Ялуторовске люди оградили свои дома от паводка мешками с песком. Автор прикрепил видео, на кадрах которого запечатлено созданное жителями препятствие для воды — огромное количество белых мешков, сложенных вдоль домов.

Тюменцы в комментариях высмеяли такой способ защиты от стихии.

«Главное, что в дамбе проезд к домам оставили», — с долей сарказма написал пользователь Юрий Артемьев.

«Если это дамба и открытые проезды для выезда из дома, люди наивные думают, что у них будет время закрыть проезды, когда пойдет большая вода? Наивные!!! Там Счёт на минуты будет идти, чтобы уйти из зоны затопления», — пишет тюменка Юлия Никифорова.

«Смысл от нее, если в ней дыры, чтобы к домам проехать. Это как воду в дуршлаг налить и тащить. Лучше бы такие дома строили, зная что живут в зоне подтопления, а не эту типа дамбу», — пишет пользователь с ником Сибирский подвох.

Комментаторы пришли к выводу, что самодельная дамба не внушает доверия, но пожелали ялуторовчанам, чтобы наводнение прошло без плачевных последствий.

Ранее «Наш город» писал, что вода подступает к селу Казанское.

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