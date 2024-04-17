Тюменцы высмеяли самодельную дамбу жителей Ялуторовска

«Смысл от нее, если в ней дыры, чтобы к домам проехать. Это как воду в дуршлаг налить и тащить. Лучше бы такие дома строили, зная что живут в зоне подтопления, а не эту типа дамбу», — пишет пользователь с ником Сибирский подвох.