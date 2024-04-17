Тюменцы высмеяли самодельную дамбу жителей Ялуторовска

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Тюменцы в комментариях высмеяли такой способ защиты от стихии.
«Главное, что в дамбе проезд к домам оставили», — с долей сарказма написал пользователь Юрий Артемьев.
«Если это дамба и открытые проезды для выезда из дома, люди наивные думают, что у них будет время закрыть проезды, когда пойдет большая вода? Наивные!!! Там Счёт на минуты будет идти, чтобы уйти из зоны затопления», — пишет тюменка Юлия Никифорова.
«Смысл от нее, если в ней дыры, чтобы к домам проехать. Это как воду в дуршлаг налить и тащить. Лучше бы такие дома строили, зная что живут в зоне подтопления, а не эту типа дамбу», — пишет пользователь с ником Сибирский подвох.
Комментаторы пришли к выводу, что самодельная дамба не внушает доверия, но пожелали ялуторовчанам, чтобы наводнение прошло без плачевных последствий.
Ранее «Наш город» писал, что вода подступает к селу Казанское.