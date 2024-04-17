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Updated Сегодня, 14:09

Тюменский губернатор Моор участвует в совещании с Путиным

Тюменский губернатор Моор участвует в совещании с Путиным

17 апреля 2024, 13:58
Фото: Информцентр Правительства
В эти минуты проходит совещание под председательством президента РФ Владимира Путина. В нем принимает участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

В ходе встречи чиновники обсуждают несколько текущих вопросов. Главная тема — паводки. Поэтому в совещании участвует и глава МЧС России Александр Куренков, который уже успел посетить Тюменскую и Курганскую области.

Куренков отчитывается перед главой государства о ситуации с паводками в России и рассказывает о том, как местные власти работают над ликвидацией последствий стихии.

Ранее «Наш город» писал, что в Викуловском районе начали эвакуировать людей.

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