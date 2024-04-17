Тюменский губернатор Моор участвует в совещании с Путиным

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В ходе встречи чиновники обсуждают несколько текущих вопросов. Главная тема — паводки. Поэтому в совещании участвует и глава МЧС России Александр Куренков, который уже успел посетить Тюменскую и Курганскую области.
Куренков отчитывается перед главой государства о ситуации с паводками в России и рассказывает о том, как местные власти работают над ликвидацией последствий стихии.
Ранее «Наш город» писал, что в Викуловском районе начали эвакуировать людей.