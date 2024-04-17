Тюменских школьников из трех районов области перевели на дистант из-за потопов

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Об этом сообщили в информцентре Правительства. Такое решение было принято Департаментом образования и науки Тюменской области из-за того, что на территориях районов и города сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с возможными подтоплениями.
С родителями проводят беседы. Преподавательские коллективы готовы к обучению школьников в режиме онлайн.
Ранее «Наш город» писал, что река Абалуга выходит из берегов.