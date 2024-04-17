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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Тюменских школьников из трех районов области перевели на дистант из-за потопов

Тюменских школьников из трех районов области перевели на дистант из-за потопов

17 апреля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение
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Дети

Об этом сообщили в информцентре Правительства. Такое решение было принято Департаментом образования и науки Тюменской области из-за того, что на территориях районов и города сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с возможными подтоплениями.

С родителями проводят беседы. Преподавательские коллективы готовы к обучению школьников в режиме онлайн.

Ранее «Наш город» писал, что река Абалуга выходит из берегов.

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