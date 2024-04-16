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В Тюмени построят курорт с самой большой лыжной базой в стране

В Тюмени построят курорт с самой большой лыжной базой в стране

16 апреля 2024, 13:11
Фото: 1MI

В Тюмени построят курорт с самой большой лыжной базой в стране

Открыть в Тюмени планируют базу с круглогодичным лыжным тоннелем. Он должен стать одним из самых больших в мире, а сам комплекс горнолыжного отдыха войдет в общий кластер баз с зимними видами спорта «Жемчужина Сибири».

О желании построить огромный горнолыжный курорт на конференции «Регион Будущего. Туризм» рассказал разработчик концепции кластера «Жемчужина Сибири», исполнительный директор компании «Творческие Технологии» Вартан Аветов.

Когда мы смотрели на эту территорию, подумали, что есть смысл говорить не только о Червишевском тракте, но и о поперечном ему направлении — вдоль реки Пышмы. Понимаю, что потенциал этой территории в перспективе 20-50 лет в создании здесь сети баз отдыха, как термальных, так и для развития агротуризма, есть. Но для этого требуется якорь — объект, который приведет сюда транспортную и инженерную инфраструктуру. Таким образом, было предложено вблизи областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» создать круглогодичный курорт мирового уровня», — рассказал Аветов

Главной особенностью новой лыжной базы станет один из самых длинных тоннелей для горнолыжного спорта в мире — растянут он будет сразу на 3 км и работать при этом круглый год. Заниматься в этом тоннеле, по словам разработчиков проекта, смогут как профессионалы, так и начинающие любители. Сами же инициаторы строительства базы рассчитали и примерный ежегодный поток приезжающих на курорт туристов — в среднем, по их прогнозам, посещать лыжную базу будет более 1 млн. человек в год.

Ранее «Наш Город» рассказывал о продаже уже построенной Тюменской базы отдыха. В стоимость входят кемпинг, баня и расположенное неподалеку озеро.

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