В Тюмени построят курорт с самой большой лыжной базой в стране

Главной особенностью новой лыжной базы станет один из самых длинных тоннелей для горнолыжного спорта в мире — растянут он будет сразу на 3 км и работать при этом круглый год. Заниматься в этом тоннеле, по словам разработчиков проекта, смогут как профессионалы, так и начинающие любители. Сами же инициаторы строительства базы рассчитали и примерный ежегодный поток приезжающих на курорт туристов — в среднем, по их прогнозам, посещать лыжную базу будет более 1 млн. человек в год.