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Posted 16 апреля, 14:01

Published 16 апреля, 14:01

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Тюменский горох планирует закупать Китай

Тюменский горох планирует закупать Китай

16 апреля 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney
Племзавод «Юбилейный» получил официальный статус аттестованного экспортера продукции в Китай. Предприятие будет вести поставки своей продукции напрямую до склада покупателя, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Агрохолдинг «Юбилейный», в состав которого входит племзавод, ведет торговые отношения с Китаем уже 10 месяцев. Начиная с лета 2023 года предприятие активно наращивает объемы экспортных отгрузок гороха.

«Тюменский горох уверенно конкурирует с канадским, который признан лидером мирового рынка и эталоном качества. На сегодня „Юбилейный“ произвел отгрузку уже более 20 тысяч тонн гороха, к концу года будет отгружено еще 25 тысяч тонн», — отметили в ведомстве.

Получение статуса экспортера особенно актуально с учетом планов экспорта на 2024–2025 годы: «Юбилейный» готов поставить на китайский рынок 30 тысяч тонн гороха и 5 тысяч тонн пшеницы.

Напомним, что в области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Кроме того, правительство региона, в целях создания благоприятных условий для инвесторов, учредило целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты и субсидии.

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