Тюменский горох планирует закупать Китай

Напомним, что в области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Кроме того, правительство региона, в целях создания благоприятных условий для инвесторов, учредило целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты и субсидии.