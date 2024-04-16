Тюменский горох планирует закупать Китай

Posted 16 апреля, 14:01
Published 16 апреля, 14:01
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Агрохолдинг «Юбилейный», в состав которого входит племзавод, ведет торговые отношения с Китаем уже 10 месяцев. Начиная с лета 2023 года предприятие активно наращивает объемы экспортных отгрузок гороха.
«Тюменский горох уверенно конкурирует с канадским, который признан лидером мирового рынка и эталоном качества. На сегодня „Юбилейный“ произвел отгрузку уже более 20 тысяч тонн гороха, к концу года будет отгружено еще 25 тысяч тонн», — отметили в ведомстве.
Получение статуса экспортера особенно актуально с учетом планов экспорта на 2024–2025 годы: «Юбилейный» готов поставить на китайский рынок 30 тысяч тонн гороха и 5 тысяч тонн пшеницы.
Напомним, что в области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Кроме того, правительство региона, в целях создания благоприятных условий для инвесторов, учредило целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты и субсидии.