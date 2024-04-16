Текущей зимой СУЭНКО наладила электроснабжение в 71 СНТ Тюмени и Тюменского района

При выполнении работ по технологическому присоединению на территории 47 товариществ построено и реконструировано 16,7 км ЛЭП-0,4-10 кВ и 5 трансформаторных подстанций. Кроме того, для повышения надежности электроснабжения СУЭНКО провела ряд мероприятий по устранению проблем, связанных с экстремально низкими температурами. В частности, компания завершила строительство отпайки воздушной линии 10 кВ и новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в четырех садовых товариществах Текстильщик, Тура, Пчелка и Сосенка. Это позволило подключить существующие сети 0,4 кВ.