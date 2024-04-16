Текущей зимой СУЭНКО наладила электроснабжение в 71 СНТ Тюмени и Тюменского района

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Published Сегодня, 07:49
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Работы синхронизированы с планом технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Тюменской области, утвержденным губернатором Александром Моором. Так, в рамках инвестиционной и ремонтной программ сотрудники СУЭНКО вместе с привлеченными подрядными организациями построили и восстановили более 16 км ЛЭП-0,4-10 кВ и 6 ТП-10/0,4 кВ на территории 9 садоводств: Речник, Надежда, Аккумуляторщик-2, Большое Царево, Спутник, Плодовое, Тура, Сосенка, д. Патрушево. Завершили капитальный ремонт 10 км ЛЭП-0,4-10 кВ и 2 трансформаторных подстанций на территории 11 СНТ: Малинка, Надежда, Царево, Яблонька, Липовый остров, Тополя, Полянка, Ясная поляна, Росинка, Олимпиец, Березка-4.
Прокладка электрических сетей в СНТ «Большое Царево» осуществлялась в морозную погоду, так как участки для строительства индивидуальных домов находятся в болотистой местности. В январе 2024 года, когда земля промёрзла, работники подрядной организации начали убирать снег и готовить маршрут для прокладки линий электропередачи. Необходимо было установить две трансформаторные подстанции и проложить 4 тыс. метров кабеля до начала весенней оттепели. В итоге все запланированные работы были завершены к концу марта, — уточняет директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.
При выполнении работ по технологическому присоединению на территории 47 товариществ построено и реконструировано 16,7 км ЛЭП-0,4-10 кВ и 5 трансформаторных подстанций. Кроме того, для повышения надежности электроснабжения СУЭНКО провела ряд мероприятий по устранению проблем, связанных с экстремально низкими температурами. В частности, компания завершила строительство отпайки воздушной линии 10 кВ и новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в четырех садовых товариществах Текстильщик, Тура, Пчелка и Сосенка. Это позволило подключить существующие сети 0,4 кВ.
Получить консультацию по вопросам передачи сетей на баланс АО «СУЭНКО» можно по номеру 8-800-700-86-72 или на suenco.ru. Подробная информация находится в разделе «Садоводческие общества».