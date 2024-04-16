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«Страна Девелопмент» представила топ нестандартных планировок в Плеханово

«Страна Девелопмент» представила топ нестандартных планировок в Плеханово

16 апреля 2024, 09:00
Фото: «Страна Девелопмент»
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Конкуренция на рынке новостроек, как всегда, высока. Покупателю есть из чего выбирать: застройщикам нужно удивлять клиентов приятной ценой, грамотной планировкой, нестандартными решениями и уникальными предложениями. Все эти пункты объединил в себе громко заявивший о себе тюменский ЖК «Домашний».

Жилой комплекс находится в развивающемся районе Тюмени — Плеханово. Разбираемся, что необычного предлагает застройщик «Страна Девелопмент».

Круассан, горячий кофе и пение птиц на завтрак. Красивый завтрак обеспечен владельцам квартиры с собственной террасой. В отличие от балконов террасы — не просто пространство для сушки белья или хранения ненужных в повседневной жизни вещей. Они могут стать зоной для занятий спортом на свежем воздухе, местом для романтических свиданий под луной или просто мини-версией детской площадки, которая одновременно и дома, и вне.

Фото: «Страна Девелопмент»

Двухуровневая квартира — идеальный вариант для тех, кто хочет разделить спальную и обеденную зоны. Возможно, планируется открытие своего бизнеса или работа из дома. В таком случае не придется отрываться от привычного городского комфорта: магазины, школы, фитнес-центры — все также рядом. При этом два уровня позволят организовать жизнь в формате таунхауса или загородного дома. Учитывая, что в ЖК «Домашний» будет 24 дома, он станет настоящим «городом в городе» с собственной инфраструктурой.

Фото: «Страна Девелопмент»

Окно в гардеробной или ванной непривычное для многих решение, однако набирающее все большую популярность. Кто-то обустраивает гардеробную мечты, как в фильмах, кто-то делает кабинет. В ванной окно используют как естественную вентиляцию, освещение или дополнительное полезное пространство. Окно также является источником света, поэтому его наличие — значительное преимущество, особенно в квартирах небольшой площади.

Фото: «Страна Девелопмент»

ЖК «Домашний» от «Страны Девелопмент» — это первый цифровой микрорайон Сибири, где применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Лифт автоматически спускается на первый этаж, когда вы заходите в парадную. Бесключевой доступ позволяет попасть на территорию дома по считыванию лица, а открыть домофон можно прямо с телефона. Проект располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». В районе уже открылась школа для 1,5 тысячи учеников, в перспективе появится детский сад на 560 мест. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.

Фото: «Страна Девелопмент»

Узнать подробнее о ЖК, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com. Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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