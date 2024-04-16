«Страна Девелопмент» представила топ нестандартных планировок в Плеханово

ЖК «Домашний» от «Страны Девелопмент» — это первый цифровой микрорайон Сибири, где применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Лифт автоматически спускается на первый этаж, когда вы заходите в парадную. Бесключевой доступ позволяет попасть на территорию дома по считыванию лица, а открыть домофон можно прямо с телефона. Проект располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». В районе уже открылась школа для 1,5 тысячи учеников, в перспективе появится детский сад на 560 мест. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.