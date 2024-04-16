«Страна Девелопмент» представила топ нестандартных планировок в Плеханово

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Жилой комплекс находится в развивающемся районе Тюмени — Плеханово. Разбираемся, что необычного предлагает застройщик «Страна Девелопмент».
Круассан, горячий кофе и пение птиц на завтрак. Красивый завтрак обеспечен владельцам квартиры с собственной террасой. В отличие от балконов террасы — не просто пространство для сушки белья или хранения ненужных в повседневной жизни вещей. Они могут стать зоной для занятий спортом на свежем воздухе, местом для романтических свиданий под луной или просто мини-версией детской площадки, которая одновременно и дома, и вне.
Двухуровневая квартира — идеальный вариант для тех, кто хочет разделить спальную и обеденную зоны. Возможно, планируется открытие своего бизнеса или работа из дома. В таком случае не придется отрываться от привычного городского комфорта: магазины, школы, фитнес-центры — все также рядом. При этом два уровня позволят организовать жизнь в формате таунхауса или загородного дома. Учитывая, что в ЖК «Домашний» будет 24 дома, он станет настоящим «городом в городе» с собственной инфраструктурой.
Окно в гардеробной или ванной — непривычное для многих решение, однако набирающее все большую популярность. Кто-то обустраивает гардеробную мечты, как в фильмах, кто-то делает кабинет. В ванной окно используют как естественную вентиляцию, освещение или дополнительное полезное пространство. Окно также является источником света, поэтому его наличие — значительное преимущество, особенно в квартирах небольшой площади.
ЖК «Домашний» от «Страны Девелопмент» — это первый цифровой микрорайон Сибири, где применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Лифт автоматически спускается на первый этаж, когда вы заходите в парадную. Бесключевой доступ позволяет попасть на территорию дома по считыванию лица, а открыть домофон можно прямо с телефона. Проект располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». В районе уже открылась школа для 1,5 тысячи учеников, в перспективе появится детский сад на 560 мест. Благодаря удобной транспортной развязке можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.
Узнать подробнее о ЖК, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com. Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.