Продукты для пасхальных куличей подорожали в Тюмени

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Средняя стоимость пасхального кулича увеличилась со 188 рублей до 213.5 рубля — на 13,5% за год. Об этом доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал РБК Тюмень.
«Увеличение стоимости связано с ростом цен на все ингредиенты, произошедшим преимущественно из-за подорожания логистических и транспортных услуг, топлива, импортного сырья, материалов, оборудования, снижения курса рубля, а также положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения», — пояснил Морковкин.
В состав классического кулича входят мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло и сухофрукты. По данным Росстата, яйца подорожали на 45%, сахар — на 15,25%, сливочное масло — на 8,12%, сухофрукты — на 5,46%, мука — на 1,7%, молоко — на 0,9%. Стоимость кулича может меняться в зависимости от рецепта.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени автошины за март подорожали почти на 10%. Заметнее всего изменились цены на всесезонные шины — с начала года на 20,5%.