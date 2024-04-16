Продукты для пасхальных куличей подорожали в Тюмени

В состав классического кулича входят мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло и сухофрукты. По данным Росстата, яйца подорожали на 45%, сахар — на 15,25%, сливочное масло — на 8,12%, сухофрукты — на 5,46%, мука — на 1,7%, молоко — на 0,9%. Стоимость кулича может меняться в зависимости от рецепта.