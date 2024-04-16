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В Тюмени подорожали продукты для пасхальных куличей

Продукты для пасхальных куличей подорожали в Тюмени

16 апреля 2024, 02:48
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали продукты для пасхальных куличей

В этом году приготовление куличей обойдется на 13,5% дороже. Подорожал каждый ингредиент, входящий в состав кулича.

Средняя стоимость пасхального кулича увеличилась со 188 рублей до 213.5 рубля — на 13,5% за год. Об этом доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал РБК Тюмень.

«Увеличение стоимости связано с ростом цен на все ингредиенты, произошедшим преимущественно из-за подорожания логистических и транспортных услуг, топлива, импортного сырья, материалов, оборудования, снижения курса рубля, а также положительной динамики на потребительском рынке и дисбаланса спроса и предложения», — пояснил Морковкин.
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В состав классического кулича входят мука, молоко, яйца, сахар, сливочное масло и сухофрукты. По данным Росстата, яйца подорожали на 45%, сахар — на 15,25%, сливочное масло — на 8,12%, сухофрукты — на 5,46%, мука — на 1,7%, молоко — на 0,9%. Стоимость кулича может меняться в зависимости от рецепта.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени автошины за март подорожали почти на 10%. Заметнее всего изменились цены на всесезонные шины — с начала года на 20,5%.

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