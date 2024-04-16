На площадке ПМЭФ-2024 впервые представят соцпроект «Доброшрифт»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Стенд станет площадкой для коммуникации представителей органов госвласти, предпринимательского сообщества и некоммерческих организаций. Участники будут обсуждать вопросы, посвященные социальной ответственности предпринимателей и сотрудничеству в области оказания помощи маломобильным гражданам, их профессиональной ориентации, трудоустройству. Кроме этого, на площадке «Доброшрифт» будут обсуждаться проекты, посвященные социальной рекламе и фильмам о жизни таких людей. Стенд будет работать в рамках ПМЭФ при поддержке Фонда Росконгресс, пишет 56orb.ru.
Темы для обсуждений на площадке «Доброшрифт» могут предлагать партнеры ПМЭФ и организации, работающие над программами корпоративной социальной ответственности по формированию доступной среды и помощи гражданам с ограниченными возможностями. Партнером проекта можно стать также 2 октября 2024 года. Напомним, что это Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом.
Кампания «Доброшрифт» разработана на основе прописей детей с ДЦП. Существует ежегодная традиция, когда во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом крупные отечественные и зарубежные бренды меняют в своих логотипах, слоганах и других коммуникациях в соцсетях и на сайтах свой обычный шрифт на Доброшрифт. Таким образом они привлекают общественное внимание к проблемам маломобильных людей.
Каждый год общий охват проекта «Доброшрифт» составляет более 150 миллионов человек. Так буквы, прописанные неровным спастическим почерком, вывели в информационное пространство проблемы инклюзии и интеграции граждан с нарушениями речи и двигательных функций, вызванными ДЦП. Со временем эти темы преобразовались в реальные проекты бизнеса и государства.
Благодаря социальной поддержке проект «Доброшрифт» объединил усилия госструктур, промышленных предприятий, коммерческих брендов и стал ведущей площадкой для обсуждения комплексных программ, направленных на повышение инклюзии, формирование доступной среды, обеспечение ТСР людей с нарушениями двигательных и речевых функций, вызванными ДЦП.
Напомним: XXVII Петербургский международный экономический форум будет проходить 5–8 июня 2024 года. Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.