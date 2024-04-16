На площадке ПМЭФ-2024 впервые представят соцпроект «Доброшрифт»

Кампания «Доброшрифт» разработана на основе прописей детей с ДЦП. Существует ежегодная традиция, когда во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом крупные отечественные и зарубежные бренды меняют в своих логотипах, слоганах и других коммуникациях в соцсетях и на сайтах свой обычный шрифт на Доброшрифт. Таким образом они привлекают общественное внимание к проблемам маломобильных людей.