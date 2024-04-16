nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

На площадке ПМЭФ-2024 впервые представят соцпроект «Доброшрифт»

На площадке ПМЭФ-2024 впервые представят соцпроект «Доброшрифт»

16 апреля 2024, 11:52
Фото: Росконгресс
На полях ПМЭФ-2024 впервые будет работать стенд одного из самых крупных российских соцпроектов «Доброшрифт».

Стенд станет площадкой для коммуникации представителей органов госвласти, предпринимательского сообщества и некоммерческих организаций. Участники будут обсуждать вопросы, посвященные социальной ответственности предпринимателей и сотрудничеству в области оказания помощи маломобильным гражданам, их профессиональной ориентации, трудоустройству. Кроме этого, на площадке «Доброшрифт» будут обсуждаться проекты, посвященные социальной рекламе и фильмам о жизни таких людей. Стенд будет работать в рамках ПМЭФ при поддержке Фонда Росконгресс, пишет 56orb.ru.

Темы для обсуждений на площадке «Доброшрифт» могут предлагать партнеры ПМЭФ и организации, работающие над программами корпоративной социальной ответственности по формированию доступной среды и помощи гражданам с ограниченными возможностями. Партнером проекта можно стать также 2 октября 2024 года. Напомним, что это Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом.

Кампания «Доброшрифт» разработана на основе прописей детей с ДЦП. Существует ежегодная традиция, когда во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом крупные отечественные и зарубежные бренды меняют в своих логотипах, слоганах и других коммуникациях в соцсетях и на сайтах свой обычный шрифт на Доброшрифт. Таким образом они привлекают общественное внимание к проблемам маломобильных людей.

Каждый год общий охват проекта «Доброшрифт» составляет более 150 миллионов человек. Так буквы, прописанные неровным спастическим почерком, вывели в информационное пространство проблемы инклюзии и интеграции граждан с нарушениями речи и двигательных функций, вызванными ДЦП. Со временем эти темы преобразовались в реальные проекты бизнеса и государства.

Благодаря социальной поддержке проект «Доброшрифт» объединил усилия госструктур, промышленных предприятий, коммерческих брендов и стал ведущей площадкой для обсуждения комплексных программ, направленных на повышение инклюзии, формирование доступной среды, обеспечение ТСР людей с нарушениями двигательных и речевых функций, вызванными ДЦП.

Напомним: XXVII Петербургский международный экономический форум будет проходить 5–8 июня 2024 года. Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит
Сегодня, 10:44
«Никому нет дела»: тюменцы требуют от чиновников список улиц, попадающих в зону ЧС
Сегодня, 07:52
Массовая эвакуация! Рекордный паводок активно наступает на Тюменскую область
Сегодня, 07:14
Собирался на боевое задание: в зоне СВО пропал контрактник из Тюмени
Сегодня, 06:57
«Живем как в средневековье»: в Вагайском районе ушел под воду мост
Сегодня, 06:17
«Приставили автомат к животу»: тюменский моряк, попавший в плен, вышел на связь
Сегодня, 08:59
"