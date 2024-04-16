«Кошачья голодовка»: в Тюмени пропадают с полок корма и лекарства для животных

Она также говорит о том, что на рынке все же есть достойные аналоги ушедших с рынка кормов. Однако к смене корма и подбору нового подходящего варианта, ветеринар мальков относится с опасением, ведь для животного смена корма — это огромный стресс, который может вызвать проблемы с пищеварением.