«Кошачья голодовка»: в Тюмени пропадают с полок корма и лекарства для животных

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В Россию прекратили поставки популярных кормов для животных иностранных марок Monge и Hill’s. Также в связи с тем, что Россельхознадзор ограничил импорт продукции трёх французских и четырёх итальянских заводов, могут возникнуть проблемы с поставками ряда других кормов, среди которых: Purina, Bon Appetit, Berkley Fricassee, Naxos и другие.
Тюменский ветеринар Олег Мальков отмечает, что ушедшие с рынка корма пользовались большой популярностью, во многом из-за хорошего состава.
«Да, это не дешевые корма, но они достаточно качественные. Мы и сами их ранее рекомендовали. Сейчас редким хозяевам удается выцепить упаковку на маркетплейсе или найти остатки в зоомагазине. При том цены на все виды кормов растут, но не все дорогие корма сейчас достойного качества», — объясняет специалист.
Действительно, рост цен на корма отмечается последние 3 года. За этот период цены выросла, в среднем, на 40%. Причем значительнее других подорожал один из самых популярных сухих кормов Whiskas, стоимость которого поднялась аж на 76%, несмотря на то, что не все ветеринары считают этот корм качественным и полезным для кошек.
«Да, самые популярные корма сильно подорожали, в том числе и марка ROYAL CANIN. На это повлияла политическая обстановка в том числе. Но цены растут также, как и в других отраслях, поэтому нельзя говорить о том, что именно в этом блоке производители задирают цены», — говорит владелица сети магазинов зоотоваров Эвелина Лугина.
Она также говорит о том, что на рынке все же есть достойные аналоги ушедших с рынка кормов. Однако к смене корма и подбору нового подходящего варианта, ветеринар мальков относится с опасением, ведь для животного смена корма — это огромный стресс, который может вызвать проблемы с пищеварением.
«Сейчас во многих зоомагазинах предлагают бесплатно корма на пробу. Однако люди часто отмечают, что животные их не переваривают, корм выходит с рвотой. Однако дело может быть даже не в плохом составе, менять корм нужно постепенно, начиная с введения нового в 10% от объема старого. Так переход будет плавным и животное сможет адаптироваться к новому корму. Однако подбирать его стоит внимательно, особенно, если у вашего питомца есть какие-то проблемы со здоровьем», — говорит специалист.
Хозяйка кота-шотландца Алина Балмина рассказала, что она также попыталась перевести своего любимца на корм, который ей предложили в зоомагазине, однако после его приема кот начал вести себя странно.
«Он начал сильно нервничать, бегал и громко мяукал, ему это не свойственно. А потом его просто стошнило и он успокоился. Я вводила корм постепенно, но он даже в малой дозе не зашел. Я очень испугалась, хотя корм мне презентовали, как супер-премиум класс», — делится опытом девушка.
В Тюмени сейчас активизировались клещи, в потому владельцы животных стремятся обезопасить своих питомцев от их укусов.Однако популярные Таблетки «Бравекто» вовсе исчезли с рынка. А цены аналогов выросли в разы.
«Дефицит касается не только средств, которые обычно используют в зооаптеках. С поставками в ветклиники тоже не все гладко. Есть ряд препаратов, у которых попросту нет аналогов, в их числе и антибиотики, применяемые в тяжелых случаях. Безусловно, некоторые препараты можно заменить человеческими, но это крайняя мера, да и не с каждым лекарством она работает», — рассказывает Мальков.
В некоторых случаях спасением для хозяев животных становятся те же маркетплейсы, на которых каким-то образом удается найти нужный препарат. Также некоторые заказывают необходимое странах СНГ, однако ждать товар приходится достаточно долго.
Ветеринар также говорит о том, что в России пока недостаточно развито собственное производство кормов и медикаментов для животных, однако работы в этом направлении, как считает Мальков, вести необходимо.
«Животные такие же жители страны, как и люди. Сейчас у них проблема — нет лекарств и под угрозой большой перечень кормов, к которым они привычки. Собственное производство пока не готово к полному импортозамещению», — обозначает проблему специалист.
Он убежден, что ограничение на импортные корма пока стоит снять. Вместе с этим важно заняться проблемой полного отсутствия лекарств в некоторых областях.