Итоги дня: большая вода пришла в Тюмень. Начало эвакуации и помощь для пострадавших

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Главная новость дня — из-за подступающей воды в регионе начинают полностью вывозить людей из зон риска. Соответствующее распоряжение во время обращения к тюменцам отдал губернатор области Александр Моор. По его словам, прогнозы по паводку — очень неблагоприятные, поэтому покинуть дома придется многим.
«Вчера пришел уточненный прогноз. В нем сообщается, что уровень будет существенно выше исторического максимума. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому, мы начинаем срочную эвакуацию. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место», — говорит глава региона.
Пока что срочно эвакуируют и информируют о необходимости покинуть дома жителей деревень Паленка, Новогеоркиевка и села Афонькино, кроме того, нестабильной остается обстановка у сел Ильинка и Казанское в Ишимском районе, а также у деревни Симонова, Сорочкина и Рогозина, села Пахомова, Клепиково и Плешково — там жителей тоже будут эвакуировать.
Тем временем в регионе так же подготовились и к помощи для пострадавших от паводка. В области уже организованы десятки пунктов временного размещения. Туда в первую очередь будут свозить всех тех, кто из-за воды не может остаться дома. Также все пострадавшие могут пожить у родственников.
Кроме того, новые пункты размещения организовали и для детей: так учащихся в реабилитационном центре Ишима отправили в Тобольск, а всех остальных детей — отправили на дистанционное обучение.
Открылся для пострадавших и сбор гуманитарной помощи. В Тюмени волонтеры открыли пять пунктов для сбора всего необходимого пострадавшим: еда, одежда, электроприборы, предметы личной гигиены.
Из-за начало паводка выросли цены и на питьевую воду. Стоимость поднялась практически в 3 раза — со средних 50 рублей за 3 литра до 150 за столько же. Однако, это тюменцев никак не останавливает. Скупают воду просто с невероятной скоростью. В районных магазинах ее практически не осталось даже по такой цене.
Напомним, что до прихода паводка власти Тюмени просили предпринимателей не наживаться на паводке и не взвинчивать цены на предметы первой необходимости.
Несмотря на то, что подступает вода основательно — не дают ей идти дальше и сейчас. В районах, находящихся в зоне риска продолжаются меры по борьбе со стихией.
Так, в селе Упорово, которое тоже находится в зоне затопления подняли водоналивную дамбу на несколько метров: занимались этим как власти, так и местные жители с неравнодушными и желающими помочь. Многие приезжали за несколько десятков километров, чтобы разложить мешки с песком и остановить распространение воды.
Но и это не единственная мера для решения проблемы: иногда приходится идти и на крайности. Так, власти региона сообщили, что для лучшего пропуска воды придется разрушить дорогу, соединяющую село Казанское и Малые ярки. Ее полностью перекопают уже к завтрашнему дню.
Не многим лучше ситуация в самой Тюмени. В городе резко испортилась погода — уже сегодня жители наблюдали штормовой ветер до 20 м/с вместе с сильным дождем. При этом, судя по прогнозам, сохранится такая погода до конца недели.
Сотрудники МЧС призывают всех жителей города проявлять максимальную осторожность и при возникновении сильного ветра не выходить из дома или переждать шторм в безопасном месте.