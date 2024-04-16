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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Итоги дня: большая вода пришла в Тюмень. Начало эвакуации и меры поддержки

Итоги дня: большая вода пришла в Тюмень. Начало эвакуации и помощь для пострадавших

16 апреля 2024, 14:50
Фото: 1MI

Итоги дня: большая вода пришла в Тюмень. Начало эвакуации и меры поддержки

16 апреля стало тем днем, когда в регион пришел самый настоящий потоп. Уже несколько сел в Ишимском районе затоплены, в некоторых — объявлена и проходит срочная эвакуация по приказу губернатора, а люди начали скупать питьевую воду и наборы для выживания.
Фото: 1MI

Начало эвакуации

Главная новость дня — из-за подступающей воды в регионе начинают полностью вывозить людей из зон риска. Соответствующее распоряжение во время обращения к тюменцам отдал губернатор области Александр Моор. По его словам, прогнозы по паводку — очень неблагоприятные, поэтому покинуть дома придется многим.

«Вчера пришел уточненный прогноз. В нем сообщается, что уровень будет существенно выше исторического максимума. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них. Поэтому, мы начинаем срочную эвакуацию. Вы все знаете об опасности. Собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место», — говорит глава региона.

Пока что срочно эвакуируют и информируют о необходимости покинуть дома жителей деревень Паленка, Новогеоркиевка и села Афонькино, кроме того, нестабильной остается обстановка у сел Ильинка и Казанское в Ишимском районе, а также у деревни Симонова, Сорочкина и Рогозина, села Пахомова, Клепиково и Плешково — там жителей тоже будут эвакуировать.

Большая вода пришла в Тюменскую область: как проходит эвакуация, какие районы затопит
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Фото: 1MI

Где разместят и чем помогут

Тем временем в регионе так же подготовились и к помощи для пострадавших от паводка. В области уже организованы десятки пунктов временного размещения. Туда в первую очередь будут свозить всех тех, кто из-за воды не может остаться дома. Также все пострадавшие могут пожить у родственников.

Кроме того, новые пункты размещения организовали и для детей: так учащихся в реабилитационном центре Ишима отправили в Тобольск, а всех остальных детей — отправили на дистанционное обучение.

Открылся для пострадавших и сбор гуманитарной помощи. В Тюмени волонтеры открыли пять пунктов для сбора всего необходимого пострадавшим: еда, одежда, электроприборы, предметы личной гигиены.

Сбор гуманитарной помощи организовали в Тюмени
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Фото: 1MI
Фото: Изображение Midjourney

Пить теперь нечего

Из-за начало паводка выросли цены и на питьевую воду. Стоимость поднялась практически в 3 раза — со средних 50 рублей за 3 литра до 150 за столько же. Однако, это тюменцев никак не останавливает. Скупают воду просто с невероятной скоростью. В районных магазинах ее практически не осталось даже по такой цене.

Напомним, что до прихода паводка власти Тюмени просили предпринимателей не наживаться на паводке и не взвинчивать цены на предметы первой необходимости.

«Вода по 100 рублей?»: жители Ишимского района опасаются роста цен на воду
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С водой борются все

Несмотря на то, что подступает вода основательно — не дают ей идти дальше и сейчас. В районах, находящихся в зоне риска продолжаются меры по борьбе со стихией.

Так, в селе Упорово, которое тоже находится в зоне затопления подняли водоналивную дамбу на несколько метров: занимались этим как власти, так и местные жители с неравнодушными и желающими помочь. Многие приезжали за несколько десятков километров, чтобы разложить мешки с песком и остановить распространение воды.

Но и это не единственная мера для решения проблемы: иногда приходится идти и на крайности. Так, власти региона сообщили, что для лучшего пропуска воды придется разрушить дорогу, соединяющую село Казанское и Малые ярки. Ее полностью перекопают уже к завтрашнему дню.

Фото: Изображение Midjourney

Вместе с водой — штормовой ветер

Не многим лучше ситуация в самой Тюмени. В городе резко испортилась погода — уже сегодня жители наблюдали штормовой ветер до 20 м/с вместе с сильным дождем. При этом, судя по прогнозам, сохранится такая погода до конца недели.

Сотрудники МЧС призывают всех жителей города проявлять максимальную осторожность и при возникновении сильного ветра не выходить из дома или переждать шторм в безопасном месте.

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