Итоги дня: большая вода пришла в Тюмень. Начало эвакуации и помощь для пострадавших

Тем временем в регионе так же подготовились и к помощи для пострадавших от паводка. В области уже организованы десятки пунктов временного размещения. Туда в первую очередь будут свозить всех тех, кто из-за воды не может остаться дома. Также все пострадавшие могут пожить у родственников.