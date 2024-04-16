Глава РЭО рассказал об итогах работы за последние пять лет

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Updated Сегодня, 16:02
На мероприятии присутствовали глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов и представители государственных органов и бизнес-сообщества.
В связи с пятилетним юбилеем компании глава оператора Денис Буцаев выразил намерение подвести итоги ее работы за прошедший период, а также обсудить стратегические цели и планы на будущее. Одним из ключевых вопросов является формирование и запуск необходимой инфраструктуры для экологической отрасли в стране. Об этом информирует 56orb.
Денис Буцаев отметил, что средства, полученные от выпуска облигаций РЭО, были направлены на финансирование строительства 18 объектов общей стоимостью почти 30 миллиардов рублей, что включает в себя шесть миллионов тонн мощностей в 11 регионах. Он также подчеркнул, что компания уже сформировала портфель из 113 перспективных проектов на общую сумму инвестиций около 300 миллиардов рублей.
Стратегию развития компании до 2025 года наблюдательный совет РЭО принял в 2020 году. В июле того же года президент России утвердил национальные цели развития страны до 2030 года, включая цель по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), создающей условия для полной сортировки отходов и уменьшения объемов захоронения ТКО вдвое. Федеральные проекты «Комплексная система обращения с ТКО» и «Экономика замкнутого цикла» стали основными инструментами для достижения этих целей.
16 апреля в Москве с отчетом Российского экологического оператора могли ознакомиться представители различных ведомств и банков.