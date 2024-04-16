Глава РЭО рассказал об итогах работы за последние пять лет

Денис Буцаев отметил, что средства, полученные от выпуска облигаций РЭО, были направлены на финансирование строительства 18 объектов общей стоимостью почти 30 миллиардов рублей, что включает в себя шесть миллионов тонн мощностей в 11 регионах. Он также подчеркнул, что компания уже сформировала портфель из 113 перспективных проектов на общую сумму инвестиций около 300 миллиардов рублей.