Экономист спрогнозировала курс рубля и доллара

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт отметила, что сегодня наблюдается начало роста курса доллара, и это было прогнозировано ранее. Курс рубля по отношению к доллару снизился до уровня, который был в ноябре 2023 года. Ослабление рубля продолжается уже несколько недель. Факторы, которые влияют на это ослабление, очень разнообразны. Это и геополитическая и экономическая нестабильность в стране, и ожидание новых санкций со стороны Европейского союза к лету 2024 года.
Неопределенность в продлении решения об обязательной продаже экспортной выручки также оказывает свое влияние, рассказала экономист. Она добавила, что причиной ослабления рубля, помимо этого, является сокращение поступления валюты на рынок, которое было особенно активным в начале 2024 года. В апреле Минфин ежедневно направлял 11,2 млрд рублей на покупку валюты, в то время как Центральный банк продавал 11,8 млрд рублей.
Такой незначительный остаток, практически равный нулю, создает предпосылки для еще более активного ослабления рубля, подчеркнула Проданова. Ситуацию на валютном рынке также влияет приближающийся сезон отдыха. Перед майскими праздниками усиливается спрос на зарубежные поездки и иностранную валюту. Сегодня только «дорогая» нефть и высокая ключевая ставка Центрального банка могут помочь сохранить рубль на комфортном уровне, заключила профессор.