Экономист спрогнозировала курс рубля и доллара

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт отметила, что сегодня наблюдается начало роста курса доллара, и это было прогнозировано ранее. Курс рубля по отношению к доллару снизился до уровня, который был в ноябре 2023 года. Ослабление рубля продолжается уже несколько недель. Факторы, которые влияют на это ослабление, очень разнообразны. Это и геополитическая и экономическая нестабильность в стране, и ожидание новых санкций со стороны Европейского союза к лету 2024 года.