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Тюменских бизнесменов просят не спекулировать на паводке

Власти просят тюменских бизнесменов не наживаться на паводке

15 апреля 2024, 08:17
Фото: 1MI

Тюменских бизнесменов просят не спекулировать на паводке

Предпринимателям рекомендуют не повышать цены на товары первой необходимости. Они должны остаться такими же, какими были до паводка.

Администрация Ишимского района обратилась к местным предпринимателям с просьбой не повышать цены на продукты, воду, стройматериалы и предметы первой необходимости.

«Рекомендуем вам не допускать спекулятивного роста цен во время режима ЧС, объявленного губернатором Александром Моором из-за неблагоприятного прогноза по паводку. Все цены должны находиться в том же диапазоне, в котором были до наступления чрезвычайной ситуации. Просим вас отнестись с пониманием», — пишут в телеграм-канале администрации.
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожали фрукты, сахар, рыба и морепродукты. Заметнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 7,3%.

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