Власти просят тюменских бизнесменов не наживаться на паводке

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Администрация Ишимского района обратилась к местным предпринимателям с просьбой не повышать цены на продукты, воду, стройматериалы и предметы первой необходимости.
«Рекомендуем вам не допускать спекулятивного роста цен во время режима ЧС, объявленного губернатором Александром Моором из-за неблагоприятного прогноза по паводку. Все цены должны находиться в том же диапазоне, в котором были до наступления чрезвычайной ситуации. Просим вас отнестись с пониманием», — пишут в телеграм-канале администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожали фрукты, сахар, рыба и морепродукты. Заметнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 7,3%.