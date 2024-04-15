В Тюмени построят крытый бассейн за 350 млн руб

В документации сказано, что крытый бассейн будет построен для предоставления услуг в сфере дополнительного образования и спортивной подготовки. Площадь здания, в котором он будет находиться, составит более 5 тысяч квадратных метров. Размеры бассейна — 25×16 метров, он будет состоять из шести дорожек шириной по 2,5 метра.



Заключение по строительству нового объекта будет принято ориентировочно в 2027 году. На него выделят не менее 350 млн рублей.