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В Тюмени построят крытый бассейн за 350 млн руб

В Тюмени построят крытый бассейн за 350 млн руб

15 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI
В Тюмени планируют построить крытый бассейн. В данный момент ведется поиск инвесторов. Об этом сообщили на сайте инвестиционного агентства области. Место для строительства выберут в районе улиц Судостроителей, Широтной и Александра Сазонова.

В документации сказано, что крытый бассейн будет построен для предоставления услуг в сфере дополнительного образования и спортивной подготовки. Площадь здания, в котором он будет находиться, составит более 5 тысяч квадратных метров. Размеры бассейна — 25×16 метров, он будет состоять из шести дорожек шириной по 2,5 метра.

Заключение по строительству нового объекта будет принято ориентировочно в 2027 году. На него выделят не менее 350 млн рублей.

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