Тюменский космонавт готовился к полету с Гагариным, но так и не поднялся в космос

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:24
На одной из фотографий, сделанной во время учений в 1960 году, его можно увидеть рядом с Юрием Гагариным. Но, к сожалению, его мечта стать космонавтом не сбылась.
Валентин Филатьев родился в 1930 году в Тюменской области. После окончания педагогического училища получил диплом учителя начальных классов, но понял, что преподавательская карьера ему не подходит. В 1951 году он поступил в Сталинградское авиационное училище и служил в авиационных частях ПВО.
В 1960 году Филатьев был выбран для подготовки к космическому полету и в марте этого же года вошел в первый отряд советских космонавтов. Он проходил обучение на корабле «Восток» и успешно сдал экзамены в апреле 1961 года. В декабре того же года его зачислили в ряды космонавтов, пишет «КП-Тюмень».
Однако в апреле 1963 года Филатьев был исключен из отряда космонавтов из-за нарушения дисциплины. В состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя коллегами по отряду — Григорием Нелюбовым и Иваном Аникеевым — он совершил акт сопротивления военному патрулю на железнодорожной станции Чкаловская. После этого Филатьев продолжил служить в ПВО. На пенсии он работал учителем в профессионально-техническом училище в городе Орел, где и скончался в конце 1990 года.