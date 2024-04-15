Тюменский космонавт готовился к полету с Гагариным, но так и не поднялся в космос

Одним из двадцати летчиков-испытателей, выбранных в конце 50-х годов для работы в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, был Валентин Филатьев. Он родился в деревне Малиновка Ишимского района Тюменской области и был военным летчиком первого класса.