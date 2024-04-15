Специалисты УСТЭК проводят уроки безопасности в школах

Первый урок безопасности для учеников 5 классов в школе № 42 провели заместитель начальника Центрального эксплуатационного района Николай Помелов и мастер Гафаров Тимур. Чтобы школьники больше погрузились в тему, специалисты теплоэнергетической компании подробно рассказали о специфике своей деятельности, объяснили, как горячая вода поступает в дома, что температура горячей воды в тепловых сетях может достигать 150 С, показали надземные трубопроводы и люки тепловых камер, и разъяснили, почему опасно в них спускаться. Сотрудники акцентировали внимание на том, что пренебрежение правилами безопасности может привести к серьезному ущербу для здоровья, поэтому важно выбирать безопасный путь по дороге в школу, обходить сомнительные участки и знать, как действовать, если на пути — опасность.