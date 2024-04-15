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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Специалисты УСТЭК проводят уроки безопасности в школах

Специалисты УСТЭК проводят уроки безопасности в школах

15 апреля 2024, 10:42
Фото: УСТЭК
У кого-то первым делом — самолеты, а у специалистов УСТЭК — безопасность. Напоминать правила безопасности, особенно любознательным детям школьного возраста, важно всегда: в разгар отопительного периода, сейчас, когда совсем скоро в городе начнутся капремонты и реконструкции теплового оборудования.

Первый урок безопасности для учеников 5 классов в школе № 42 провели заместитель начальника Центрального эксплуатационного района Николай Помелов и мастер Гафаров Тимур. Чтобы школьники больше погрузились в тему, специалисты теплоэнергетической компании подробно рассказали о специфике своей деятельности, объяснили, как горячая вода поступает в дома, что температура горячей воды в тепловых сетях может достигать 150 С, показали надземные трубопроводы и люки тепловых камер, и разъяснили, почему опасно в них спускаться. Сотрудники акцентировали внимание на том, что пренебрежение правилами безопасности может привести к серьезному ущербу для здоровья, поэтому важно выбирать безопасный путь по дороге в школу, обходить сомнительные участки и знать, как действовать, если на пути — опасность.

Запомните, что теплоноситель безопасен только тогда, когда находится в герметичном трубопроводе. Если в трубе происходит повреждение, теплоноситель превращается в опасное облако пара, к которому ни в коем случае нельзя приближаться, пытаться его потрогать, поиграть, сфотографировать. Это опасная ловушка. Мы просим вас всегда быть внимательным на пути в школу, убирать телефоны и внимательно смотреть, что под ногами и что происходит вокруг, — призвал заместитель начальника Николай Помелов.
Фото: УСТЭК

Школьники к концу урока запомнили следующие правила:

  • Стоит остерегаться провалов грунта, парящих луж и облаков пара в морозную или сухую погоду, и обходить такие места как можно дальше,
  • Нельзя ходить по надземным трубопроводам, так как они подвержены внешней коррозии, могут быть скользкими после дождя. Хождение по трубопроводам может спровоцировать порыв, со скользкой трубы можно упасть и получить травму,
  • Недопустимо спускаться в тепловые камеры, наступать на крышки люков и заходить за ограждения во время проведения ремонтных работ.

Чтобы школьникам было легче запомнить полезный материал и периодически повторять его, каждый ребенок получил блокнот, листовки и наклейки, где в форме ярких привлекающих картинок зарисованы опасные ситуации, показан безопасный маршрут в школу. В листовках также указан телефон контакт-центра УСТЭК. Теперь дети не забудут, что в любой опасной ситуации на пути в школу нужно звонить по номеру: 38-62-00.

УСТЭК планирует проводить такие уроки на постоянной основе для учеников разного возраста, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности и снизить риск травматизма вблизи тепловых объектов.

#Тюмень#Тюменская область#Школы#Травмы#УСТЭК#Безопасность#Листовки#Горячая вода#Трубопроводы#Пар#Ремонтные работы
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