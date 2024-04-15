Специалисты УСТЭК проводят уроки безопасности в школах

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Первый урок безопасности для учеников 5 классов в школе № 42 провели заместитель начальника Центрального эксплуатационного района Николай Помелов и мастер Гафаров Тимур. Чтобы школьники больше погрузились в тему, специалисты теплоэнергетической компании подробно рассказали о специфике своей деятельности, объяснили, как горячая вода поступает в дома, что температура горячей воды в тепловых сетях может достигать 150 С, показали надземные трубопроводы и люки тепловых камер, и разъяснили, почему опасно в них спускаться. Сотрудники акцентировали внимание на том, что пренебрежение правилами безопасности может привести к серьезному ущербу для здоровья, поэтому важно выбирать безопасный путь по дороге в школу, обходить сомнительные участки и знать, как действовать, если на пути — опасность.
Запомните, что теплоноситель безопасен только тогда, когда находится в герметичном трубопроводе. Если в трубе происходит повреждение, теплоноситель превращается в опасное облако пара, к которому ни в коем случае нельзя приближаться, пытаться его потрогать, поиграть, сфотографировать. Это опасная ловушка. Мы просим вас всегда быть внимательным на пути в школу, убирать телефоны и внимательно смотреть, что под ногами и что происходит вокруг, — призвал заместитель начальника Николай Помелов.
Школьники к концу урока запомнили следующие правила:
Чтобы школьникам было легче запомнить полезный материал и периодически повторять его, каждый ребенок получил блокнот, листовки и наклейки, где в форме ярких привлекающих картинок зарисованы опасные ситуации, показан безопасный маршрут в школу. В листовках также указан телефон контакт-центра УСТЭК. Теперь дети не забудут, что в любой опасной ситуации на пути в школу нужно звонить по номеру: 38-62-00.
УСТЭК планирует проводить такие уроки на постоянной основе для учеников разного возраста, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности и снизить риск травматизма вблизи тепловых объектов.