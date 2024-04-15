Сколько выплатят ребенку, которому на голову упал кондиционер, рассказали в Тюмени

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
О распоряжении о выплате компенсации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Решения о возмещении вреда родители ребенка добивались больше полугода.
Как выяснили в прокуратуре, в одном из магазинов в Тюменской области из-за плохого крепления ребенку на голову упал кондиционер общим весом в 20 кг. Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Ответственность магазин и установщик оборудования на себя брать отказался.
После обращения родителей ребенка прокуратура подала иск в суд с требованием о взыскании с устанавливающей кондиционер компании 100 тыс. руб. Требования суд удовлетворил.
Ранее «Наш Город» писал о разгуле мошенничества в Тюменской области. Жертвами аферистов на прошлой неделе стол больше 100 человек.