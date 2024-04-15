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Published Сегодня, 12:39

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Сколько выплатят ребенку, которому на голову упал кондиционер, рассказали в Тюмени

Сколько выплатят ребенку, которому на голову упал кондиционер, рассказали в Тюмени

15 апреля 2024, 12:39
Фото: 1MI
Заплатить пострадавшему от плохо закрепленного кондиционера ребенку установщика заставила прокуратура. За ущерб мальчику положено 100 тыс руб.

О распоряжении о выплате компенсации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Решения о возмещении вреда родители ребенка добивались больше полугода.

Как выяснили в прокуратуре, в одном из магазинов в Тюменской области из-за плохого крепления ребенку на голову упал кондиционер общим весом в 20 кг. Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Ответственность магазин и установщик оборудования на себя брать отказался.

После обращения родителей ребенка прокуратура подала иск в суд с требованием о взыскании с устанавливающей кондиционер компании 100 тыс. руб. Требования суд удовлетворил.

Ранее «Наш Город» писал о разгуле мошенничества в Тюменской области. Жертвами аферистов на прошлой неделе стол больше 100 человек.

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