Сколько выплатят ребенку, которому на голову упал кондиционер, рассказали в Тюмени

Как выяснили в прокуратуре, в одном из магазинов в Тюменской области из-за плохого крепления ребенку на голову упал кондиционер общим весом в 20 кг. Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Ответственность магазин и установщик оборудования на себя брать отказался.