Иномарка вылетела в кювет и приземлилась на крышу в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В противопожарной службе Тюменской области сообщили, что на улице Трактовая водитель «Рено» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП пострадал один человек, от госпитализации он отказался.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись три большегруза. В результате аварии один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.