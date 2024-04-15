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В Тюменской области иномарка вылетела с дороги и приземлилась на крышу

Иномарка вылетела в кювет и приземлилась на крышу в Тюменской области

15 апреля 2024, 06:45
Фото: Противопожарная служба Тюменской области / Телеграм

В Тюменской области иномарка вылетела с дороги и приземлилась на крышу

ДТП произошло вчера в районе 16 часов вечера в деревне Нижние Тарманы Нижнетавдинского района. Один человек получил травмы.
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ДТП

В противопожарной службе Тюменской области сообщили, что на улице Трактовая водитель «Рено» не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись три большегруза. В результате аварии один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

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