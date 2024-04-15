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пресс-служба ООО"БАС»

ГТЛК запустила программы льготного лизинга БАС

15 апреля 2024, 08:52
пресс-служба ООО"БАС»
АО «ГТЛК» из бюджета получило 2,5 млрд рублей — в 2024 году эти средства будут направлены на реализацию программы льготного лизинга беспилотников в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), который был разработан в соответствии с поручением президента РФ.

Средства в указанном объеме компания получила в виде взноса в свой уставный капитал. На 2024 год общий объем программы составил 3,1 млрд рублей с учетом финансирования из внебюджетных источников, пишут «Новые известия».

Как подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, льготная лизинговая программа распространяется на всю номенклатуру БАС, кроме образовательных дронов. Оборудование, поставляемое в рамках программы, должно соответствовать требованиям, установленным согласно постановлению Правительства РФ № 719.

ГТЛК — базовый исполнитель льготной лизинговой программы. В рамках ее выполнения льготная лизинговая ставка составит от 3,5 до 8,5% и будет зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ. В лизинг беспилотники будут предоставляться на период от трех до пяти лет при условии внесения со стороны оператора авансового платежа в размере до 30% от стоимости имущества, поставляемого в лизинг.

Финальные лизинговые условия для каждого получателя будут зависеть актуальной ставки рефинансирования Центробанка и от типа и комплектации беспилотников. Компании — эксплуатанты БАС должны будут представить документы, подтверждающие квалификацию персонала и страховку имущества. Кроме того, компании должны будут подтвердить свои права на ведение деятельности в соответствии с действующими законами, в частности, в сфере организации воздушного движения.

«Программа сверстана таким образом, чтобы обеспечить равный доступ операторов БАС к мерам государственной поддержки в виде льготного лизинга. Мы видим большой спрос на участие в программе как со стороны операторов, так и производителей, для которых она обеспечивает гарантию заказа и своевременной оплаты», — отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Известно, что ГТЛК также будет выступать базовым поставщиком и квалифицированным заказчиком БАС в рамках гражданского госзаказа. Соответствующая работа начнется в 2024 году, сразу после того поступления регламентирующих документов.

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