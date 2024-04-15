ГТЛК запустила программы льготного лизинга БАС

ГТЛК — базовый исполнитель льготной лизинговой программы. В рамках ее выполнения льготная лизинговая ставка составит от 3,5 до 8,5% и будет зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ. В лизинг беспилотники будут предоставляться на период от трех до пяти лет при условии внесения со стороны оператора авансового платежа в размере до 30% от стоимости имущества, поставляемого в лизинг.