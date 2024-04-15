Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Жители Войновки не в первый раз обращаются в редакцию с жалобами. Тюменцы, проживающие в этом районе, недовольны качеством обслуживание территории. Здесь стоят несколько разваленных домов, которыми активно пользуются местные маргиналы, вдоль улицы, заросшей сухостоем, разбросан мусор, а квартальный и местные власти, по словам жителей, исправлять ситуацию не планируют.
«Это Войновка! Хочется привлечь внимание властей, в частности квартального! Нельзя ли в этой посадке убрать сухостой? Летом это не безопасное место в случае пожара. Но также стоит вспомнить, что здесь ещё и насиловали девочек несовершеннолетних, именно в этой лесной полосе! Буду благодарна, если наведут порядок в этом лесном массиве!», — сообщает «нашему городу» читательница и прикрепляет фотографии.
Не в первый раз жители обнаруживают здесь трупы животных и последствия чьих-то попоек. Каждый год, когда в городе сходит снег, взору жителей открываются пугающие картины.
«Это территория Ж/Д путей на станции Войновка, которую превратили в свалку. Сегодня увидела весь этот ужас. Мусор: бутылки, тряпки, мебель, трупы животных», — сообщает местная жительница Светлана, сопровождая свои слова фотодоказательствами.
О преступности и опасности района жильцы говорят не голословно. По словам общественника Андрея Крамарского, в Восточном округе, несмотря на то, что он активно развивается и застраивается, до сих пор остается много глухих темных точек, которые вызывают тревогу, в их число входит район Войновки.
«Особое беспокойство у родителей вызывают алкаши и наркоманы, которые буянят, нарушают порядок, распивают алкоголь. В последнее время ситуация с этим все хуже и хуже, так как профилактическая работа со стороны участковых сведена к нулю», — полагает общественник.
Активисты уже пытались добиться от властей установки камер наружного видеонаблюдения на особо темных участках и на школьных маршрутах, но отклика от администрации пока не увидели.
В тому же регулярно сообщается о том, что в этом районе образовалась какая-то банда, терроризирующая тюменцев. Ни раз сообщалось о том, что здесь взрослые мужчины приставали к школьницам, а неизвестные пользовались зарослями, чтобы оставлять закладки.
Основной контингент местных жителей потомки жителей одноименной деревни, которую к городу присоединили в 1963 году. В 90-е годы, как рассказывают местные жители, здесь постоянно происходили какие-то ужасы, связанные с жизнью криминального мира. Именно в этот район начали стягиваться беженцы из бывших республик, особенно среднеазиатских с чем многие связывают активное ведение в районе Войновки наркобизнеса и высокого уровня преступности. А потому, что тогда на улицу вечером никто смело не выходил, что сейчас — то же самое.
«Я будто живу рядом с деревенскими. Порядки здесь такие же, пока цивилизацией не пахнет. Вечером на улицу лучше вообще не выходить. Да и знаю, что жители других Восточных микрорайонов к нам ходить побаиваются», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Алена Пинигина.
Она говорит, что район олицетворяет борьбу добра и зла. С одной стороны — здесь обустраиваются парки, торговые центры и строятся новые высотки. С другой — мусор, грязь, маргиналы и развалины. К тому же в сознании большинства местных жителей Войновка все-таки противопоставлена Тюмени. Фразу «поехать в город», в которой подразумевается центр и другие районы Тюмени, здесь используют повсеместно.
Жители относительно новой застройки постоянно борются за благоустройство и уборку территорий. Район и так зажат между железнодорожными путями и ТЭЦ, что сказывается на его облике.
В этом году положительные изменения все же коснутся Войновки. Как рассказали городские власти, общественное пространство у дома № 10 по улице Энергостроителей обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Однако многие жильцы хотели бы отдать предпочтение не скверу, а уборе территории умирающего частного сектора, приближенного к железной дороге, который и становится главной причиной бед этого района.