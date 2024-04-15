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Published Сегодня, 08:32

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Тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки.

Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки

15 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки.

Тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки

Войновка — один из самых опасный районов Тюмени. Сюда боятся приходить посторонние, а местные часто жалуются на бездействие властей. Район, некогда считавшийся деревней, погряз в мусоре и сухостое. «Наш город» узнал, как живут местные жители и чего они боятся больше всего.

Развалины, сухостой и маргиналы

Жители Войновки не в первый раз обращаются в редакцию с жалобами. Тюменцы, проживающие в этом районе, недовольны качеством обслуживание территории. Здесь стоят несколько разваленных домов, которыми активно пользуются местные маргиналы, вдоль улицы, заросшей сухостоем, разбросан мусор, а квартальный и местные власти, по словам жителей, исправлять ситуацию не планируют.

«Это Войновка! Хочется привлечь внимание властей, в частности квартального! Нельзя ли в этой посадке убрать сухостой? Летом это не безопасное место в случае пожара. Но также стоит вспомнить, что здесь ещё и насиловали девочек несовершеннолетних, именно в этой лесной полосе! Буду благодарна, если наведут порядок в этом лесном массиве!», — сообщает «нашему городу» читательница и прикрепляет фотографии.
Так выглядит Войновка сейчас.Так выглядит Войновка сейчас.
Так выглядит Войновка сейчас. Так выглядит Войновка сейчас.
Так выглядит Войновка сейчас. Так выглядит Войновка сейчас.
Так выглядит Войновка сейчас. Так выглядит Войновка сейчас.
Так выглядит Войновка сейчас. Так выглядит Войновка сейчас.
Так выглядит Войновка сейчас. Так выглядит Войновка сейчас.
Так выглядит Войновка сейчас. Так выглядит Войновка сейчас.
Так выглядит Войновка сейчас.
Фото: nashgorod.ru
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Не в первый раз жители обнаруживают здесь трупы животных и последствия чьих-то попоек. Каждый год, когда в городе сходит снег, взору жителей открываются пугающие картины.

«Это территория Ж/Д путей на станции Войновка, которую превратили в свалку. Сегодня увидела весь этот ужас. Мусор: бутылки, тряпки, мебель, трупы животных», — сообщает местная жительница Светлана, сопровождая свои слова фотодоказательствами.
Сухостой в районе Войновки.Сухостой в районе Войновки.
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О преступности и опасности района жильцы говорят не голословно. По словам общественника Андрея Крамарского, в Восточном округе, несмотря на то, что он активно развивается и застраивается, до сих пор остается много глухих темных точек, которые вызывают тревогу, в их число входит район Войновки.

«Особое беспокойство у родителей вызывают алкаши и наркоманы, которые буянят, нарушают порядок, распивают алкоголь. В последнее время ситуация с этим все хуже и хуже, так как профилактическая работа со стороны участковых сведена к нулю», — полагает общественник.

Активисты уже пытались добиться от властей установки камер наружного видеонаблюдения на особо темных участках и на школьных маршрутах, но отклика от администрации пока не увидели.

В тому же регулярно сообщается о том, что в этом районе образовалась какая-то банда, терроризирующая тюменцев. Ни раз сообщалось о том, что здесь взрослые мужчины приставали к школьницам, а неизвестные пользовались зарослями, чтобы оставлять закладки.

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Преобразование бывшей деревни

Основной контингент местных жителей потомки жителей одноименной деревни, которую к городу присоединили в 1963 году. В 90-е годы, как рассказывают местные жители, здесь постоянно происходили какие-то ужасы, связанные с жизнью криминального мира. Именно в этот район начали стягиваться беженцы из бывших республик, особенно среднеазиатских с чем многие связывают активное ведение в районе Войновки наркобизнеса и высокого уровня преступности. А потому, что тогда на улицу вечером никто смело не выходил, что сейчас — то же самое.

«Я будто живу рядом с деревенскими. Порядки здесь такие же, пока цивилизацией не пахнет. Вечером на улицу лучше вообще не выходить. Да и знаю, что жители других Восточных микрорайонов к нам ходить побаиваются», — рассказала «Нашему городу» местная жительница Алена Пинигина.

Она говорит, что район олицетворяет борьбу добра и зла. С одной стороны — здесь обустраиваются парки, торговые центры и строятся новые высотки. С другой — мусор, грязь, маргиналы и развалины. К тому же в сознании большинства местных жителей Войновка все-таки противопоставлена Тюмени. Фразу «поехать в город», в которой подразумевается центр и другие районы Тюмени, здесь используют повсеместно.

Жители относительно новой застройки постоянно борются за благоустройство и уборку территорий. Район и так зажат между железнодорожными путями и ТЭЦ, что сказывается на его облике.

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Будут ли изменения?

В этом году положительные изменения все же коснутся Войновки. Как рассказали городские власти, общественное пространство у дома № 10 по улице Энергостроителей обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Однако многие жильцы хотели бы отдать предпочтение не скверу, а уборе территории умирающего частного сектора, приближенного к железной дороге, который и становится главной причиной бед этого района.

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