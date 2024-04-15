Гопники, криминал и ужасы: тюменцы рассказали, каково жить в районе Войновки

Основной контингент местных жителей потомки жителей одноименной деревни, которую к городу присоединили в 1963 году. В 90-е годы, как рассказывают местные жители, здесь постоянно происходили какие-то ужасы, связанные с жизнью криминального мира. Именно в этот район начали стягиваться беженцы из бывших республик, особенно среднеазиатских с чем многие связывают активное ведение в районе Войновки наркобизнеса и высокого уровня преступности. А потому, что тогда на улицу вечером никто смело не выходил, что сейчас — то же самое.