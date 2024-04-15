Денис Буцаев: С 17 апреля в РЭО начнут принимать заявки на «Зеленую премию»

Буцаев отметил, что при первом проведении премии в 2021 году участники направили на рассмотрение 1000 заявок, а в течение следующих двух лет в РЭО ежегодно поступало более 3000 экопроектов. На этот раз организаторы ожидают еще большего притока проектов, так как в стране растет вовлеченность населения в экологическую повестку. «Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — подытожил генеральный директор РЭО.