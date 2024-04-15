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Денис Буцаев: С 17 апреля в РЭО начнут принимать заявки на «Зеленую премию»

Денис Буцаев: С 17 апреля в РЭО начнут принимать заявки на «Зеленую премию»

15 апреля 2024, 16:27
Фото: reo.ru
Согласно информации, озвученной гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, регистрировать проекты для участия в «Зеленой премии» можно будет уже через два дня. Ежегодное экособытие проводится Российским экологическим оператором уже в четвертый раз.

Буцаев отметил, что при первом проведении премии в 2021 году участники направили на рассмотрение 1000 заявок, а в течение следующих двух лет в РЭО ежегодно поступало более 3000 экопроектов. На этот раз организаторы ожидают еще большего притока проектов, так как в стране растет вовлеченность населения в экологическую повестку. «Большие и малые проекты, федеральные и региональные, массовые и одиночные — мы ждем всех, ведь каждый проект — это огромный вклад в защиту природы», — подытожил генеральный директор РЭО.

По информации издания NewsNN.ru, на получение премии в этом году смогут претендовать физлица и компании, а также культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, работающие над экопроектами в отрасли охраны природы.

В текущем году основной целью события станет выбор оптимальных практик, проектов, наработок и инноваций. Также выберут лучшие общественные проекты в таких направлениях охраны природы, как устойчивое развитие, обращение с ТКО и осознанное потребление, экопросвещение и пропаганда ответственного отношения к природе.

По заявлению руководителя пиар-блока РЭО Дмитрия Бойко, специалисты внесли изменения в проведение мероприятия в текущем году. Это было сделано для повышения интереса к нему и расширения его масштабов. В частности, пополнился перечень номинаций, а организаторы решили уделить больше внимания поиску лидеров в природоохранной отрасли.

Денежные призы начали вручать победителям и призерам «Зеленой премии» в 2022 году. Сообщается, что двухгодичный призовой фонд превысил 9 млн рублей — 3,45 млн рублей в 2022 году и 5,8 млн рублей в 2023. Очень скоро станет известен размер призового фонда 2024 года.

17 апреля в 15:30 в медиацентре «МИСиС» по адресу г. Москва, Ленинский проспект, 6, стр. 7 состоится церемония открытия «Зеленой премии — 2024». В мероприятии примут участие глава РЭО, представители органов власти и предпринимательского сообщества, а также члены жюри и лауреаты «Зеленой премии — 2023».

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