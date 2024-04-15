Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Ранее уже было замечено, что санкции привели к укреплению позиций России в качестве основного поставщика энергоресурсов для Китая, пишет runews24.ru.
Предполагается, что запрет на торговлю российскими металлами может еще больше увеличить импорт металлов в Китай. По данным Bloomberg, эти санкции также помогут усилить роль Шанхая как платформы для определения цен на материалы, которые имеют большое значение для мировой экономики.