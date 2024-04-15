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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Bloomberg: поставки российских металлов в Китай могут увеличиться из-за санкций

15 апреля 2024, 14:28
Санкции, введенные Западом против России, могут повлиять на поставки российского металла в Китай. В результате новых ограничений со стороны США и Великобритании, возможно, увеличится объем поставок российских металлов в Китай, как сообщает агентство Bloomberg.

Ранее уже было замечено, что санкции привели к укреплению позиций России в качестве основного поставщика энергоресурсов для Китая, пишет runews24.ru.

Предполагается, что запрет на торговлю российскими металлами может еще больше увеличить импорт металлов в Китай. По данным Bloomberg, эти санкции также помогут усилить роль Шанхая как платформы для определения цен на материалы, которые имеют большое значение для мировой экономики.

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