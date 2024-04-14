Рестораны KFC переименуют в Rostic’s в Тюмени в мае

Первое заведении после ребрендинга под новым именем Rostic’s было открыто в Тюмени в марте этого года в ТЦ «Газлерея Вояж». Согласно меню на сайте заведения, существенных изменений в позициях не произошло — ассортимент остался прежним, как и названия бургеров и закусок, за исключением Боксмастера — теперь курица с картофелем и овощами в пшеничной лепешке называется Ростмастер (оригинальный или острый). В числе новинок роллы в пшеничной лепешке с креветками и нори.