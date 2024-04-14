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Тюменские рестораны KFC переименуют в Rostic’s

Рестораны KFC переименуют в Rostic’s в Тюмени в мае

14 апреля 2024, 07:01
Фото: 2 ГИС

Тюменские рестораны KFC переименуют в Rostic’s

Работа по ребрендингу ресторанов KFC в Тюмени начнется в мае. До конца года все рестораны сети быстрого питания КFC будут переименованы в Rostic’s. Об этом сообшили в пресс-службе компании «Юнирест».

Первое заведении после ребрендинга под новым именем Rostic’s было открыто в Тюмени в марте этого года в ТЦ «Газлерея Вояж». Согласно меню на сайте заведения, существенных изменений в позициях не произошло — ассортимент остался прежним, как и названия бургеров и закусок, за исключением Боксмастера — теперь курица с картофелем и овощами в пшеничной лепешке называется Ростмастер (оригинальный или острый). В числе новинок роллы в пшеничной лепешке с креветками и нори.

Фото: Ростикс

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость бургеров выросла от 5 до 15%. На повышение повлияли издержки производства, увеличение НДС.

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