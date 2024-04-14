Редкая патология стала причиной давления и вздутия живота у тюменки

Posted 14 апреля, 12:07
Published 14 апреля, 12:07
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Обнаружить причину плохого самочувствия 38-летеней пациентки помогла врач- кардиолог Анастасия Помигалова. Ее насторожили высокое давление женщины.
«Оказалось, что ранее женщину несколько раз госпитализировали в другую больницу на фоне повышенного давления, но лечение было неэффективным. Приняла решение о дообследовании пациентки для выявления истинной причины гипертонии с предельно высокими показателями», — поделилась доктор подробностями истории болезни своей пациентки.
Компьютерная томография брюшной полости с контрастом выявила у тюменки опухолевое новообразование надпочечников. С большой вероятностью такая опухоль могла провоцировать вторичную артериальную гипертензию, а значит и высокие показатели артериального давления.
На основании данных обследования, женщине было назначено лечение по кардиологическому и эндокринологическому профилю. Спустя время давление у нее стабилизировалось на отметке 130. Сейчас она уже дома, но продолжает амбулаторное лечение у врача-эндокринолога.
Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.