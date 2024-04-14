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Posted 14 апреля, 12:07

Published 14 апреля, 12:07

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Редкая патология стала причиной давления и вздутия живота у тюменки

Редкая патология стала причиной давления и вздутия живота у тюменки

14 апреля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Тюмени обратилась в приемное отделение Тюменской ОКБ №2 с жлобами на головную боль в затылке. Также у нее периодически возникали отеки, тошнота и вздутие живота. Как оказалось в последствии все эти симптомы вызвала редкая патология, сообщает пресс-служба депздрава региона.

Обнаружить причину плохого самочувствия 38-летеней пациентки помогла врач- кардиолог Анастасия Помигалова. Ее насторожили высокое давление женщины.

«Оказалось, что ранее женщину несколько раз госпитализировали в другую больницу на фоне повышенного давления, но лечение было неэффективным. Приняла решение о дообследовании пациентки для выявления истинной причины гипертонии с предельно высокими показателями», — поделилась доктор подробностями истории болезни своей пациентки.

Компьютерная томография брюшной полости с контрастом выявила у тюменки опухолевое новообразование надпочечников. С большой вероятностью такая опухоль могла провоцировать вторичную артериальную гипертензию, а значит и высокие показатели артериального давления.

На основании данных обследования, женщине было назначено лечение по кардиологическому и эндокринологическому профилю. Спустя время давление у нее стабилизировалось на отметке 130. Сейчас она уже дома, но продолжает амбулаторное лечение у врача-эндокринолога.

Отметим, доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.

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