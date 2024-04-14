Проблемных участков нет: тюменские власти рассказали о ситуации с паводком

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
По его словам, сегодня в деревнях Лайкова и Бутырки Ишимского района началась эвакуация населения.
«Сейчас на реке Ишим в данных населенных пунктах обстановка спокойная, однако, по прогнозам, большая вода может прийти уже в ближайшие дни. Пункты временного размещения готовы принять граждан», — сообщил Чейметов.
По его словам, за последние сутки фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 до 52 см. Уровень воды в реке Тобол за сутки на юге понизился на 29 см, выше по течению поднялся на 47 см. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские спасатели отправились в Казанский район для проведения работ по укреплению дамбы. За последние сутки уровень воды в Ишиме, по данным гидропоста в Ильинке, поднялся на 80 сантиметров и превысил критическую отметку в 650 сантиметром над нулем поста.