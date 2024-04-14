Проблемных участков нет: тюменские власти рассказали о ситуации с паводком

По его словам, за последние сутки фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 до 52 см. Уровень воды в реке Тобол за сутки на юге понизился на 29 см, выше по течению поднялся на 47 см. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода.