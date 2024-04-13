nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля, 12:03

Published 13 апреля, 12:03

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Тюменские предприятия берут на ремонт оборудование из стран СНГ

Тюменские предприятия берут на ремонт оборудование из стран СНГ

13 апреля 2024, 12:03
Фото: nashgorod.ru
Тюменский завод «Базовое машиностроение» берет на ремонт высокотехнологичное газотурбинное оборудование из соседнего Казахстана. Еще одним заказчиком планирует стать крупное предприятие из Беларуси, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Фото: сайт правительства ТО

Договор с белорусской стороной стал следствием обмена визитами бизнес-делегаций Республики и нашего региона.

На заводе не исключают выхода со своими услугами по ремонту газотурбинного оборудования на рынки других дружественных стран.

«Мы видим, что предприятия нефтегазового кластера все активнее выходят, в том числе и на внешние рынки. Потребность в ремонте газотурбинных двигателей сейчас велика, причём не только в нашей стране, и дальше она будет только расти. Ведь раньше все эти зарубежные двигатели отправляли на ремонт западным производителям, сегодня такой возможности нет. Зато есть возможность улучшить свои компетенции, что мы и видим на примере тюменского завода „Базовое машиностроение“, — отметил руководитель ассоциации „Нефтегазовый кластер“ Александр Сакевич.

Напомним, визит тюменцев в Беларусь состоялся в марте 2024 года.

В Тюмени подвели итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь
Узнать подробнее

В Тюменской области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Кроме того, правительство региона, в целях создания благоприятных условий для инвесторов, учредило целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты и субсидии.

Александр Моор: в Тюменской области количество экспортеров выросло в два раза
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменские агропредприятия отправили на экспорт 120 тысяч тонн зернаВ Тюменской области растет число компаний, готовых экспортировать свои товары в КитайТюменская компания планирует экспортировать в Индию сублимированные продукты
В Тюменской области инвестор планирует выращивать 12 млн сеянцев
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Сегодня, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Сегодня, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Сегодня, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Сегодня, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Сегодня, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Сегодня, 07:24
"