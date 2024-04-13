Тюменские предприятия берут на ремонт оборудование из стран СНГ

Posted 13 апреля, 12:03
Published 13 апреля, 12:03
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Договор с белорусской стороной стал следствием обмена визитами бизнес-делегаций Республики и нашего региона.
На заводе не исключают выхода со своими услугами по ремонту газотурбинного оборудования на рынки других дружественных стран.
«Мы видим, что предприятия нефтегазового кластера все активнее выходят, в том числе и на внешние рынки. Потребность в ремонте газотурбинных двигателей сейчас велика, причём не только в нашей стране, и дальше она будет только расти. Ведь раньше все эти зарубежные двигатели отправляли на ремонт западным производителям, сегодня такой возможности нет. Зато есть возможность улучшить свои компетенции, что мы и видим на примере тюменского завода „Базовое машиностроение“, — отметил руководитель ассоциации „Нефтегазовый кластер“ Александр Сакевич.
Напомним, визит тюменцев в Беларусь состоялся в марте 2024 года.
В Тюменской области уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Кроме того, правительство региона, в целях создания благоприятных условий для инвесторов, учредило целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты и субсидии.