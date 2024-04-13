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Posted 13 апреля, 12:17

Published 13 апреля, 12:17

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по количеству туристических поездок

Тюменская область вошла в топ-5 регионов по количеству туристических поездок

13 апреля 2024, 12:17
Фото: 1MI
По данным Ассоциации туроператоров России, в первые три месяца года в Тюменскую область было совершено около 300 тысяч поездок. С этим результатом регион занял пятое место в соответствующем рейтинге, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Фото: телеграм Инвестагентства Тюменской области

Еще 7 лет назад Тюменская область мало у кого в стране ассоциировалась с туризмом. Прогресс, что называется, налицо. Причём потенциал в этой сфере деятельности ещё не раскрыт до конца. Президент страны поставил задачу за ближайшие 10 лет нарастить долю внутреннего туризма до 5% ВВП России (сейчас она колеблется в районе 2-3%). И эта задача вполне выполнима в том числе на примере развития туризма в Тюменской области.

Один из последних проектов — туристический кластер вокруг «Жемчужины Сибири». По нашим расчётам он должен стать комплексом федерального масштаба на уровне лучших мировых стандартов. Уже совсем скоро состоится его презентация.

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