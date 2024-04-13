Тюменская область вошла в топ-5 регионов по количеству туристических поездок

Еще 7 лет назад Тюменская область мало у кого в стране ассоциировалась с туризмом. Прогресс, что называется, налицо. Причём потенциал в этой сфере деятельности ещё не раскрыт до конца. Президент страны поставил задачу за ближайшие 10 лет нарастить долю внутреннего туризма до 5% ВВП России (сейчас она колеблется в районе 2-3%). И эта задача вполне выполнима в том числе на примере развития туризма в Тюменской области.