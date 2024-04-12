Жители Тюмени смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
О сути явления рассказали в тюменской обсерватории «Старая башня». Вся особенность в уникальной игре света. Ночью на открытом звездном небе от поверхности Земли отражается часть света, падая на темную часть Луны, освещая ее темную сторону, создавая яркий полукруг на едва видимой луне.
По словам астрономов, такую особенность можно увидеть каждую весну, лучше всего ее видно в тропических странах и Африке. Там Луна даже может приобрести не типичный светлый оттенок, а даже алый или розовый.
Ранее «Наш Город» рассказывал о составленной астрологом натальной карте для жителей Тюмени. Так, по словам астролога, все жители города похожи характером и имеют творческий потенциал.