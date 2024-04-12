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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Жители Тюмени смогут увидеть уникальное астрономическое явление

Жители Тюмени смогут увидеть уникальное астрономическое явление

12 апреля 2024, 12:02
Фото: 1MI
Удивительное и редкое астрономическое явление смогут увидеть тюменцы. Речь идет о так называемом «Сиянии Да Винчи» — увидеть его можно только поздно вечером каждой весной.

О сути явления рассказали в тюменской обсерватории «Старая башня». Вся особенность в уникальной игре света. Ночью на открытом звездном небе от поверхности Земли отражается часть света, падая на темную часть Луны, освещая ее темную сторону, создавая яркий полукруг на едва видимой луне.

По словам астрономов, такую особенность можно увидеть каждую весну, лучше всего ее видно в тропических странах и Африке. Там Луна даже может приобрести не типичный светлый оттенок, а даже алый или розовый.

Ранее «Наш Город» рассказывал о составленной астрологом натальной карте для жителей Тюмени. Так, по словам астролога, все жители города похожи характером и имеют творческий потенциал.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Астрология#Астрономия
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